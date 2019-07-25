高雄三民區正興里淹大水 里長怒交千份罷免書

2019-07-25

〔記者葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕三民區正興里七一九飽受淹水之苦，但看到市長韓國瑜昨天視察登革熱時竟然爬樹，里長沈秀玲怒轟是「白癡行為」，昨天下午也把千份罷免韓國瑜的連署書，交給「Wecare高雄」罷韓30行動發起人尹立。

受災戶淹水達90公分 催化里民支持罷韓

位於果菜市場旁的三民區正興里，里民有一萬四千多人，公民數有一萬一千多人，七一九飽受淹水之苦，有的住戶甚至淹水達九十公分，更催化里民踴躍支持罷韓。

韓聞水、看樹洞 里長轟可笑、無厘頭

沈秀玲表示，韓市長在淹水區汲水起來聞，是很可笑的行動，昨天爬到樹幹上去看樹洞，是更白癡的行為，日前穿著青蛙裝快閃下水道六分鐘，真的也很無厘頭。

沈秀玲說，學術有專攻，局處各司其職，樹的話有養工處，但她看不到韓國瑜的危機意識能力，看不到市長的擔當，「請把你的心放在高雄市政，高雄市各處有些草很長，病媒蚊可能躲裡面，你不去除草嗎？你卻去爬樹洞，太可笑了。」

十全滯洪池延宕 害寶珠溝周遭受災

沈秀玲並指出，正興里位處寶珠溝周邊，三民區人都知道，寶珠溝逢雨必淹，因此陳菊任內推動十全滯洪池，並已開工多時，但韓國瑜上任後，早該在今年汛期前完工的滯洪池至今仍無法完工，進度在哪？韓國瑜應向果菜市場攤商、寶珠溝周遭的市民講清楚。

水利局：變更設計 已要求包商趕工

市府水利局表示，十全滯洪公園工程前年九月中旬開工後，因配合現況條件辦理變更設計作業追加工項，加上管線標與寶珠溝排水整治工程相繼進場，工程界面配合先後施工期程等因素數次延後工期，承包商施工能量不足下，造成工期延誤，後續將促承包商加快施工腳步，期望九月底前完成相關工項。

尹立批評，韓國瑜現在愈來愈荒腔走板，除了是爬樹的「樹民」外，也是擁有豪宅、身價上億的「墅民」，希望提醒韓市長，專心市政建設，苦民所苦。

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