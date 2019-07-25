施政滿意度 柯文哲半年下滑近8％

2019-07-25

〔記者沈佩瑤、楊心慧／台北報導〕台北市研考會昨公布上半年度施政滿意度調查結果，和去年十二月民調相比，市長柯文哲個人施政滿意度，從五十九％下滑至五十一．二％。各局處首長（市府團隊）滿意度為四十八％，大致持平，其中最不滿意的項目是「公共工程建設」，不滿意度高達四十四．八％。

研考會分析 滿意度下滑是市長個人問題

研考會表示，市府施政團隊滿意度持平，而市長滿意度卻下滑，這是首次呈現脫鉤情況，非常罕見。研考會主委余家哲昨接受電話訪問指出，從民調分析，北市府各項政策的滿意度都很穩定，所以研判主要是受到反送中、藍綠兩黨初選的影響，是「市長個人的問題」；他透露，市長得知自己施政滿意度下滑，僅說不用幫忙特別解釋，做不好就好好的反省檢討就是了。

台北市政府每半年進行一次施政滿意度調查，研考會昨公布六月調查結果，和去年十二月底相比，市府團隊滿意度維持四十八％，柯文哲個人的滿意度則從五十九％下滑至五十一．二％。

在市政部分，「環保工作」、「治安」、「聯合醫院」、「文化活動」、「交通」、「社會福利工作」等，滿意度皆在五成以上，且以「治安」七十七．六％滿意度最高。

公共工程建設 不滿意度達四十四．八%

「公共工程建設」及「中小學教育」滿意度未達五成；其中「公共工程建設」以不滿意度高達四十四．八％奪冠，滿意度也從去年底的四十七％，今年僅剩四十二．二％。

簡舒培︰柯無心市政 市民反映心聲

對此，台北市議員簡舒培表示，民調可發現，市民對市長的表現不滿，所以民調才會掉這麼多，柯市府牽拖是反送中造成的，但其他縣市也有同樣狀況，人家為何就可維持在高檔？就是因為柯文哲無心市政，表現不好市民也會不客氣的反映心聲，局處很用心，但市長不認真就會拖垮整個台北市政府的成績。

游淑慧︰市民認為團隊施政和市長無關

議員游淑慧表示，市民滿意市政，但認為施政和市長無關，有沒有柯市長都無所謂，柯當選後的七個月來，常離開台北市到其他縣市趴趴走，甚至還出訪以色列、美國、日本，慢慢市民就會知道柯只是想選總統，台北市就算沒有柯文哲當市長也沒差。

柯昱安︰民調高低起伏 都會嚴肅以對

對於議員批評，台北市政府副發言人柯昱安表示，每次研考會民調，無論高低起伏，市府都會嚴肅以對，針對民意不滿的項目檢討改進。儘管議員多次貼上「無心市政」的標籤，但柯市長每天準時開會、列管上萬案件，市政建設成果，以及在議場的答詢表現，民眾均有目共睹。

該份民調是在六月廿四日至六月廿六日進行，訪問一二九五名台北市民，在九十五％的信心水準下，抽樣誤差各在正負二．七二個百分點。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法