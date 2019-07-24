《冷眼集》風從哪裡來

2019-07-24

記者鄒景雯／特稿

幾位總統參選人逐漸出現後，從民調的支持度進行交叉分析，大約可以歸納出不同年齡層選民的投票偏好，基本上也維持著穩定的趨勢，唯一有較劇烈變動的，確實當屬國民黨提名人韓國瑜的年輕選票，呈現相當幅度的消長，究竟原因出在哪裡？

韓市長本人歸因於：這是網軍帶風向，有計畫的抹黑使然；此一親身感受，即使描述著若干程度的事實，但是仍要問這風向怎麼輕易的帶得起來，而且效果還這麼顯著？自己是不是也經常主動提供了營造風勢的風口，因而讓對手隨地可以撿到槍？

就以最近一事為例，韓國瑜找上了他在政大東亞所的論文指導教授蘇起，邀請擔任其國政顧問團的兩岸與國際問題召集人，按照常理，學生對於施教的老師存在路徑依賴，是非常自然的事，但是蘇起不一樣，一來，他的名號太大，是二○○○年四月「九二共識」的倡議者；二來，參選人一定要有穩定的思考脈絡，特別是總統參選人，兩岸與國際是重中之重，蘇起的路線，若無積極的轉進，並不利於韓國瑜近來體察國內外情勢的調整，尤其是年輕族群的普遍認知。

韓國瑜調整了什麼？國民黨初選期間，針對香港發生「反送中」事件，同黨競爭者郭台銘抨擊他走進香港中聯辦、中國在港的「一國兩制」指導機關，韓國瑜曾經在造勢大會上慷慨激昂的表示反對「一國兩制」，還不惜說出：除非、除非、除非，over my dead body。同時，他在各種受訪場合，強調以「中華民國」為底線，絕口不再提「九二共識」，更未曾使用「一個中國」詞彙。再再顯示，即使是黨內競逐，主要面對的是國民黨的支持者，他都願意修正，應該是深刻體認到何謂國際趨勢、何謂主流民意。

如果以上的做法不是騙票，在順利取得提名後，理當順著相同的理路，來進一步思考正式大選、乃至倘若當選後的政策方向；即使是騙票，光騙過初選並不夠，還要騙過所有具有投票權的合格選民，何況民進黨的提名人蔡英文肯定會發動傾中與保台的主權之戰，在這種情況下，怎麼會續請蘇起在選舉中為師，重新勾起大家對「九二共識」的記憶？更讓人不得不想到的是二○○六年，時任立委的他在美國大扯對台軍售的後腿，公然宣稱國民黨對P3C反潛機的採購會開綠燈放行，柴油潛艦案則採黃燈預留空間，至於愛國者三型飛彈，則是亮紅燈反對。而韓國瑜不是說「國防靠美國」嗎？

總統級人物要展示治理國家的方向與能力，除了檢驗他的政策思路，最關鍵之處就是觀察他的用人，國政顧問團絕對是選前的重要指標。找蘇起擔綱，很容易引起「返祖」的誤會，又怎麼會有年輕票？

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