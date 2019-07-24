年輕選票流失逾半 韓怪罪網軍帶風向

2019-07-24

〔記者葛祐豪、陳鈺馥／綜合報導〕在各項民調中，高雄市長韓國瑜的年輕人支持率偏低，韓國瑜接受電視專訪時被問及，為何韓的年輕人民調支持度與去年相較流失逾半，韓則回應，他認為這是網軍帶風向，有計畫的抹黑、扭曲他，「這一連串目的，就是要削弱我的年輕票。」

韓國瑜強調，有朝一日，年輕人會知道，韓國瑜無時無刻不在擔心年輕人的前途，所以十月一日青年局要成立，財政困難下，還預計撥三億元，幫高雄年輕人創業，並不停招商引資。

韓國瑜接受電視專訪，主持人問：「民調中，支持你的年輕人愈來愈少，跟去年比大概跑掉一半以上，為什麼？」韓表示：「我關心，但是不擔心」，年輕人一定會了解，所有總統候選人，最在意、最關心年輕人前途的，就是韓國瑜。

不過，韓國瑜說，這段時間，他被有計畫的抹黑、扭曲，像包括議會質詢三、四十分鐘，剪成三、四十秒，「這三、四十秒都是我們最弱的，剪的可以得到政治利益。」韓舉例說，到行政院會也是這樣，開完會後，影片一出來差點昏倒，像這些都是有計畫的，所以年輕人被這些影響；「而且我沒有網軍，網軍是零。」

林飛帆︰韓不是庶民 包裝成庶民

此外，民進黨副秘書長林飛帆昨接受廣播專訪表示，二○二○大選是台灣對抗中國併吞的守衛戰，韓國瑜在國民黨內初選出線，過去相對保守的一股威權勢力結合中國力量，要來劇烈影響台灣，明年無論如何必須守住本土政權。林強調，「韓國瑜真的不是庶民，這都是包裝出來的結果」，從北農和高雄市長，韓都不是站在基層角度思考事情。

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