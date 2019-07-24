國民黨整合遇暗礁… 郭不出席全代會 侯要看有沒有空

2019-07-24

〔記者林良昇、陳柔蓁、何玉華／綜合報導〕國民黨廿八日將於新北市板橋體育館召開全代會，正式提名高雄市長韓國瑜為總統參選人，但參與總統初選失利的鴻海創辦人郭台銘確定缺席全代會，而全代會所在地的「大家長」、新北市長侯友宜，則稱他當天已安排行程，要看時間來不來得及，才能決定是否出席，使得這場團結造勢大會已先蒙上整合陰影。

儘管韓國瑜持續尋求整合黨內力量，但郭台銘在初選後先以時間無法配合為由婉拒與韓會面，且迄今仍未表態「支持」韓，而這次面對黨中央邀約參與全代會，郭台銘也不打算出席。在諸多變數效應下，韓未來的整合之路恐多舛。

郭台銘辦公室昨發出聲明，指已收到國民黨廿八日全代會的邀請函；郭台銘尚未回國，屆時也並不在台灣，目前為止郭台銘並無計畫出席。

除了郭台銘，被視為親朱立倫的侯友宜，在是否接掌新北市總統與立委聯合競選總部主委一事上態度隱晦，加上不確定出席全代會的動作，均引發黨內的關注。

侯友宜表示，國民黨召開全代會當天，他已安排行程，要看時間來不來得及，才能決定是否出席，現階段以市政工作為第一要務。

是否任韓新北競總主委？ 侯︰市政優先

侯友宜表示，現階段他以市政建設為主軸，市民才是他最重要的考慮，只有市民知道他很努力、很願意做事，才會給滿滿的支持，那他去支持任何人才會有意義；否則，光是一個競選總部主委的虛名，沒有做事，每天談選舉，這樣子對市民好嗎？

侯強調，每一個人要站在自己的角色，把本分做好，候選人有候選人的角色，身為國民黨的黨員有黨員的角色，每一個人把自己的角色扮演好，就不用太在乎誰有什麼想法。

國民黨文傳會代理主委程美華表示，由縣市長擔任聯合競選總部主委是黨中央的規劃，希望縣市長們都能同意，同時也希望都來參加全代會。

黨務人士認為，競選總部可能要到十月、十一月才啟動，主委掛名性質大，是展現團結的氛圍，不需完全在選務上操煩，可能是侯市長公務員出身，對於相關情況不太了解，黨中央會再加強溝通，讓侯能夠了解。

新北市議員葉元之指出，侯友宜一向態度都是市政優先，不喜歡表現太政治，但身為國民黨最大諸侯，侯實際上該力挺的、該合體的都會去做，對朱立倫時如此，現在對韓國瑜也會如此。

另，黨中央昨邀廿二縣市黨部主委開會，因應韓國瑜將競選總部設在高雄的承諾，國民黨將在中央黨部十一、十二樓設台北辦公室及後援總會，作為黨中央與韓國瑜陣營的聯繫管道，也已傳達執政十五縣市總統、立委聯合競選總部主委由縣市長擔任等要求。

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