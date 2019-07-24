落實控管 關務署今開檢討會

2019-07-24

〔記者巫其倫／台北報導〕國安局少校吳宗憲等人利用陪同總統出訪，透過國賓特殊禮遇通關，企圖夾帶九千八百條菸品入境。財政部關務署官員表示，此案將朝兩方向檢討，第一是檢討特殊禮遇通關程序，未來總統出訪，隨行成員也將檢查；第二則是針對貨品，須加強保稅貨品的管理。關務署今日將召開檢討會，包括關務署台北關及其他各單位都將與會，落實控管機制。

由於吳宗憲向華航訂購的菸品，是存放在華膳空廚的保稅倉庫，官員表示，海關不會統計存放在保稅區貨品數量，由於華航在機上販售免稅菸，都將菸品存放在保稅倉庫，因此大量菸品在保稅倉庫內很正常，也因量太大，海關通常難以查出異常，未來將檢討加強貨品管理，並每月檢查放在保稅區的菸品數量是否出現異常大量。

將加強保稅區管理

另名官員表示，夾帶九千八百條菸，通常要由海運走私，透過空運無法夾帶如此大量，由於夾帶的菸品是存放在保稅倉庫，就他了解應是歷來從保稅區私運入境最大量。

官員進一步說，吳宗憲確定有向華航下訂九千二百條菸，至於其餘六百條菸，是否從飛機夾帶入境，或是存放在其他倉庫，目前由調查局主導偵辦當中；若六百條菸確定是夾藏在機艙內入境，也應是從飛機上夾帶入境最多的紀錄。

關務署強調，海關將從本次涉案人員的姓名及身分證字號等資料，追查過去是否有從事相同行為的案例，並沒有要追查過去總統、副總統專機回國時，從保稅區出貨的情形。

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