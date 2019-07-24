焦點評論》真正的國安危機

2019-07-24

記者蘇永耀／特稿

蔡英文總統這次出訪於最後一站美國丹佛市停留時，在要準備返台的餐敘中特別向隨行辛勞的國安特勤人員表達慰問及謝意，但前天一返抵國門即爆發私菸醜聞，總統顏面無光，拚外交成績幾遭抹殺，重創國家元首與國安部門的互信，這才是真正的國安危機。

受過訓練的國安特勤人員，淪為購買免稅菸品的幫辦，這本身就是笑話，不僅是長年的積習，而且愈買愈爆量，讓人看不下去，如今遭到查辦，當中並無任何可推卸之處。蔡總統已拔除國安局長及總統府侍衛長兩位國安首長，也交代國安會及總統府兩秘書長全面檢視，就是給予下屬最大檢討空間，一查到底，順勢掃除弊病。

然而，本案雖是蔡總統返國後才爆發，但調查局調查站早接獲線報，九千多條菸品也完整保存在華航的倉儲，人貨俱在，包括蔡總統等核心官員之前卻都在狀況外。隨行官員形容，在返台的總統專機上，包括蔡總統等人都是氣氛輕鬆，在完成出訪任務後如釋重負的感覺，絲毫不覺抵台後將有大事發生。

等到蔡總統車隊一離開，調查局人員即攔截查獲私菸，總統與外界才幾乎同步知情。對於近身的國安特勤人員涉案，而且可能是集體犯罪下，包括蔡英文等國安高層居然事後得知，這不啻凸顯蔡英文在國安治理上出現重大危機，安全部門各自為政，國家元首的耳目卻相互反目，這恐怕是更嚴峻的安全隱憂。

蔡總統前天在案發後說，本案「讓出訪的成果被忽略，對於我們在第一線為外交打拚的同仁來說也不公平」，既是對國安特勤人員涉嫌不法的憤怒，也看出對本案爆發時間的複雜心情反應。

面對中國滲透威脅擴大，蔡英文上任總統後，對軍情等國安部門投入甚深，也格外的重視，本案在免稅認購名單逐漸清晰後，勢必會有人員的大替換，總統除緊盯案情追查過程，並在臉書向國人說明外，國安部門的重建更屬迫切，有賴總統積極面對處理。

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