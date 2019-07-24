黃國昌點名李大維「不要躲起來」

2019-07-24

直指「華航內部有人涉及刑事犯罪」

〔記者彭琬馨、蘇永耀／台北報導〕國安局人員利用蔡英文總統出訪通關之便走私九千八百條免稅菸，輿論譁然，揭發此案的時代力量立委黃國昌昨再召開記者會表示，「華航內部有人涉及刑事犯罪」，高層卻還在文過飾非，痛批華航董事長謝世謙應為此下台；黃也點名負責督導國安局的國安會秘書長李大維「不要躲起來」，否則就是放任這把火繼續燒到蔡英文，要求李盡速出面說明。

對於涉案人員可能擴大、甚至傳出李大維辦公室人員也捲入，黨政人士說，李秘書長辦公室確實有一部分的軍職人員，總統已指示「機關內部亦應徹底調查本案」，不僅國安局，包括國安會、總統府等，都會進一步清查。

蔡總統的「自由民主永續之旅」十一日出發，廿二日返抵國門，黃國昌在廿二日下午召開記者會揭發此案。他昨再度召開記者會表示，他將情資交給新北市調查站後，調查局副局長在十九日下午四時去找關務署長，關務署才知情。

要求華航董事長謝世謙下台

黃國昌並出示此次總統專機上訂購免稅品人員的所有清單。他指出，正常免稅品的訂購程序，應該是由華航出示領料單、向巡緝科申報，接著將免稅品送上飛機，但以這次訂購的菸品數量，「根本不可能上飛機」；若免稅品沒有裝上飛機，就應該填退庫單、放回倉庫儲存，但這批貨品也未記載在保管的帳冊裡，「這是華航的標準作業流程嗎？」

黃國昌說，華航第一時間對外的說法是高層與此事無關，僅是旅客搭機前透過網站預訂免稅品，但華航免稅品預購網站根本無法自行預購菸品，且只要購買超過五條菸品就必須出示菸酒進口許可執照。

黃國昌表示，華航高層至今還對外宣稱此事的做法是標準作業流程，他要求華航董事長，「請你下台！」

黃國昌說，外界懷疑國安局人員不是第一次做這種事，國安局副局長昨向他說明時，還宣稱「國安局不知道」，如今參與事件的人這麼多，國安局根本「說謊」，要求督導的李大維盡速出面說明，躲起來「像是國安會秘書長應有的擔當嗎？」

黃揭私菸案 源自邱顯智太太

時代力量黨主席邱顯智昨也受訪指出，他太太黃琬婷的律師事務所接獲一陳情案，因「一下子訂了九千二百條菸品」，覺得事情不單純，因為黃國昌對弊案非常熟悉，因此才把案件轉給黃處理。

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