高雄市長韓國瑜：罷免案是假議題

2019-07-23

〔記者葛祐豪、林國賢／綜合報導〕罷免韓國瑜行動如火如荼，韓國瑜接受媒體專訪時，斥責現在提出罷免，根本是假議題，這是一個無聊的小兒科遊戲。他強調「如果我做不好，我連署罷免我自己，市民就投同意罷免，我就下台了。」

上週五（十九日）下午三點至四點，高雄雨勢最大時，韓國瑜在市府鳳山行政中心接受媒體的專訪，內容昨天刊出。

若做不好 會自己連署罷免自己

面對「公民割草行動」與「Wecare高雄」發起的罷免韓國瑜活動，連署書已超過十六萬份，韓國瑜在專訪中強調，這是一個假議題，罷免案要就任滿一年才能發動，因此，現在提出罷免根本是假議題，他認為這是一個無聊的小兒科遊戲。

韓國瑜指出，明明提罷免案的時間點還沒到，罷免案的設計者卻急著在這個時間點發動罷免，罷免連署書像傳單一樣鋪天蓋地的發，這一看就知道是政治運作，非常不成熟且非常幼稚。

韓國瑜強調，他很坦蕩，歡迎罷免發動者來找他，面對面和他討論一下，他也接受市民對他的期中考，如果他做得不好，市民罷免他是應該。

昨天下午日本交流協會東京本部會長大橋光夫拜會韓國瑜，雙方密門會談半小時後，韓國瑜受訪時透露，大橋邀請他今年秋天到日本訪問，他也答應了。

傳將再赴美參訪 幕僚：暫無安排

韓國瑜成為國民黨總統參選人後，外傳團隊開始規劃，將再度安排韓國瑜前往美國拜會僑胞、州眾議員、國會議員、安排智庫演說等，時間點可能在九月中到十月？韓國瑜幕僚則透露，目前暫未安排韓國瑜赴美參訪，但副市長葉匡時會代表韓市長前往美國休士頓參加國際會議協會（ＩＣＣＡ）年會。

韓妻農舍爭議 雲縣府：依法處理

另外，韓國瑜妻李佳芬所有農舍違章爭議，古坑鄉公所十九日完成主建築丈量，原預定昨天將丈量資料送雲林縣政府，但到下午五點半雲林縣府行政處尚未接獲相關公文；縣長張麗善重申一切依法、秉公處理。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法