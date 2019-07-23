蔡：盼團結讓台灣走向世界

2019-07-23

〔記者姚介修／桃園機場報導〕在結束「自由民主永續之旅」十二天行程後，蔡英文總統昨日中午率團返抵國門，她在機場發表談話時強調，走向世界是台灣人民共同的願望，希望朝野政黨與全國人民，「不管你是台灣派、中華民國派或中華民國台灣派」，大家都可以團結起來，一起為走向世界來努力。

總統說，歷經十二天的時間，這一趟自由民主永續之旅終於順利完成。此行訪問了加勒比海的友邦，包括海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森以及聖露西亞，並且過境美國的紐約及丹佛。

總統強調，透過實地走訪，更深入地了解友邦與中華民國台灣的合作關係及情誼，我們也看到同樣是新興民主國家的友邦，他們與台灣有類似的歷史經驗，彼此就族群議題及民主化發展的議題有很多經驗的交換。比如政府向原住民族道歉的事情也得到友邦的關注，她也感受到加勒比海的友邦雖然規模都不大，經濟規模也還在發展中，但民主制度在這些國家當中都落實下來了。

總統強調，這些友邦不僅在民主的實踐值得一提，在國際上也積極聲援台灣，有他們的支持，台灣的議題才能夠持續得到國際的關注，我們會珍惜這樣的朋友。

在對外關係方面，蔡總統說，這幾年來我們致力於向國際傳達一個訊息，也就是「Taiwan can Help」的印象，我們「負責任、肯貢獻」的形象已經建立起來。國際社會都相信台灣是國際社會的一個良善的力量。總統強調，台灣有能力幫助其他的國家，但是台灣也需要其他國家在國際舞台上幫我們發聲，這就是踏實外交互惠互助。

至於這次過境美國的情況，總統指出，這一次過境美國的時間比較久，也有更多的機會可以和美國各界人士，不論是政界、學界、智庫，還有科學研究單位及企業界的朋友交換想法。有人說這個關係是「升級」，但是她要說是「深化」來得更貼切。

蔡總統並強調，走向世界是台灣人民共同的願望，她也希望朝野政黨、全國人民，無論你是台灣派，還是中華民國派或中華民國台灣派，大家都可以團結起來，一起為走向世界來努力。

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