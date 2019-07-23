焦點透視》被自己人害死

2019-07-23

記者鄒景雯／特稿

蔡英文總統出訪歸來，特勤人員居然利用通關之便，夥同合謀走私九千八百條免稅香菸企圖圖利，在離開機坪時遭到當場攔截。這幅荒謬的場景，好似今年G20會議，巴西總統準備前往日本大阪與會，其先遣軍官居然遭查獲攜帶三十九公斤古柯鹼的醜聞一般，什麼樣的國家會有如此紀律？真是把國人的臉都丟光了。

事發後的第一時間，總統府發布蔡總統「深感震怒」，這用詞其實讓人費解，怎該是總統震怒？應該是負責首長「提頭來見」吧？好在等到晚間，國安局長彭勝竹請辭獲准、侍衛長張捷予以調職，算是有了最起碼的處置。後來總統在臉書發表三點聲明，針對本案，她提到有違政府官箴、造成社會觀感不佳，更讓出訪的成果被忽略，這些其實還不是最嚴重的，大家更在意的是：國安局負責統合國家安全情報與策劃特勤維安的重責大任，竟可以讓下屬食髓知味、第三度闖關才失手，這樣的單位該如何信任？

彭勝竹當然應該負責，而且早就該負責了。自二○一六年上任，他為何可以幹這麼長的時間，圈內的議論從未斷過，於是大家不得不歸納出兩個理由，一是找不到人，二是他是「自己人」。若不是這次的出事太過致命，相信這個「自己人」會做滿到明年五二○。說到底，「自己人」這種用人哲學，真是害死人。

識貨的人理當明白：彭勝竹在國安局是顆放錯位置的棋子，當初沿用馬政府任內的楊國強之際，一度被多方推薦的是陸小榮，論歷練、經驗、背景，陸優於彭，但是蔡英文政府的近身團隊，以陸小榮曾做過馬英九的國安會副秘書長，躊躇卻步，進而選擇了陳水扁時代提拔過的彭勝竹，來擔任這麼關鍵的位置，毫不顧慮當年彭在軍情局只有短短九個月的過水，如何能懾服山上的虎豹獅象？所謂一著錯，步步弱，走到今天被自動去職，只能說是水位上升到了臨界點，不能不溢了。

如果依循既有的行事作風，選前半年的國安局，甚至國安會，很大的機率會繼續找不到人，繼續由「自己人」來湊合；這樣的國安團隊，在即將到臨的激烈選舉時節，能不能因應可以想見排山倒海、內外包夾而來的重重國安挑戰，讓總統不再深感震怒？外界不便再多說，只能給予祝福。

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