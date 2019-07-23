鋌而走險 為了躲掉逾580萬菸稅

2019-07-23

〔記者巫其倫、姚介修／台北報導〕國安局少校吳宗憲利用陪同總統出訪，走私九千八百條菸品（換算共九．八萬包）入境，以一包紙菸稅捐五十九．二五元計算，躲掉的菸稅捐超過五百八十萬元；為防範類似案件再次發生，關務署將與總統府及國安單位檢討相關通關事宜。

關務署官員表示，此案在上週五就已接獲情資，該國安官員在出境前買了大量免稅菸品，隨後存放在華膳空廚，調查小組因此模擬數條可能走私的動線，等到昨天專機返抵國門後，伺機而動攔截案貨。

官員表示，此案屬個人行為，由於吳員陪同總統走禮遇通關，海關基本上都相信官員的守法性；且根據關稅法規定，總統、副總統應用物品免查驗，除非是接獲特定情資，懷疑有違規物品，才會進一步檢查。另外，所有與總統有關的國安人員，都會由國安單位自行檢查，海關沒有檢查權限。

根據菸酒管理法規定，每名旅客最多可攜帶五條香菸（包含免稅一條，其餘四條要先申報並繳稅），若被查獲未申報，這四條仍要由海關沒入，並加計罰金；若超過五條，超過部分會沒入。

官員表示，此次國安局官員夾帶菸品，與一般旅客案例不太一樣，目前關務署正與調查局研議，將此案認定為私運進口，若認定是私運，就要負刑事責任，依菸酒管理法規定，輸入私菸可處三年以下有期徒刑，得併科二十萬元以上、一千萬元以下罰金。

關務署進一步表示，為防類此利用國賓特殊禮遇通關程序夾帶貨物入境情事再度發生，該署將與國安單位檢討相關通關事宜。

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