國民黨全代會 郭還沒點頭出席

2019-07-23

黨中央邀五位前主席與總統初選參選人 營造大團結

〔記者林良昇、陳柔蓁／台北報導〕決戰二○二○年總統大選，國民黨將在七月廿八日召開全國黨代表大會，正式提名高雄市長韓國瑜參選總統，國民黨已向前主席、以及與韓角逐參選總統的四人發出邀請函；在黨內求團結之際，鴻海創辦人郭台銘連日神隱，也尚未回覆黨中央是否出席全代會。

郭辦：不清楚郭當天是否在國內

郭台銘辦公室昨僅低調指出，目前郭台銘董事長未回國，尚不清楚七月二十八日是否在國內。

國民黨將於廿八日在新北市板橋體育館舉行全代會，會中正式提名韓國瑜參選總統，並與被提名的立委參選人聯合造勢。國民黨照往例邀請五位前主席，連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱都會出席；另外也邀請與韓一同角逐黨內總統初選的參選人到場，展現大團結氛圍。

國民黨文傳會代理主委程美華昨表示，朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中均已回覆會出席全代會，郭台銘還未回覆，不確定是否出席。

此外，國民黨中央黨部一、二樓昨則因應全代會重新佈置主題，與去年全代會同樣為「革新團結，重返執政」，但副標從去年的「拚經濟，顧生活」，改為「拚經濟，找出路」。

程美華說，今年全代會將安排造勢橋段，配合韓國瑜「台灣安全，人民有錢」的訴求，由總統參選人手拿鋤頭除草，象徵刨除民進黨施政缺失，長出金錢樹；立委參選人打保齡球讓綠色球瓶全倒，同時也象徵讓民進黨「全倒」﹔閉幕則安排所有台上人員擲出紙飛機，全黨合唱歌曲「我要飛」，代表國民黨將要起飛。

在全代會當天，國民黨也將準備兩套「先人物品復刻版」物品進行拍賣，希望能充實黨庫，包括孫文的原版三民主義及蔣介石的眼鏡、手套，做為復刻版小物，各都僅做一套。

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