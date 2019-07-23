台中》罷燕連署 12/25要提22138份

2019-07-23

〔記者張瑞楨／台中報導〕繼高雄市民對市長韓國瑜的罷免行動「公民割草」啟動後，「罷燕行動連線」等臉書社群，也開啟罷免台中市長盧秀燕行動，並公布「罷免盧秀燕市長的時程表」，選罷法規定任職滿一年才能罷免，因此，預計今年十二月廿五日，盧秀燕就職週年當天，提出二萬二千一百卅八人連署的罷免提議書；對此，市府新聞局長吳皇昇說，尊重對方，但新市府團隊上任僅半年之餘，已積極展現施政成果，他認為台中市民有智慧和判斷力，能感受到施政成果。

依選舉罷免法規定，罷免案分成三階段，去年十一月台中市長選舉時，選舉人數（具投票權人數）為二百廿一萬三千七百八十九人，選罷法規定罷免案的提議人人數，要達到一％以上，也就是二萬二千一百卅八人，第一階段預計在盧秀燕就職週年當天完成，向台中市選委會提出。

第二階段是罷免案能否成立的連署階段，選罷法規定，第二階段為時六十天，預計時間為明年一月十九至三月十九日，達到選舉人數的十％，亦即廿二萬一千三百七十九人，如果達到目標且審核通過，第三階段的罷免投票，日期會落在明年的五月中旬至六月下旬之間。

新聞局：陸續推動施政

對此，吳皇昇表示，盧秀燕致力托育政策補強、公托倍增、恢復老人健保補助、建置長照據點等政策，更加速建置台中巨蛋等硬體建設，並啟動台七十四匝道改善工程等道路建設，對外則積極招商，並籌辦台中購物節、台灣燈會、特別耶誕節等重大活動。

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