蔡：美對台支持 幾乎是社會共識

2019-07-22

出訪過境 感謝美方給予我方更多空間與時間

〔特派記者楊淳卉／丹佛廿日報導〕蔡英文總統出訪加勒比海四個友邦，去程過境美國紐約、回程過境丹佛市。蔡英文總統於當地時間廿日與國內媒體在丹佛茶敘時表示，對台灣的支持，在美國是不分黨派、普遍存在，幾乎是美國社會的共識。

這是蔡總統首度與隨行媒體在美國境內茶敘，被視為一項突破，美國在台協會理事主席莫健也全程出席這場媒體茶敘。總統感謝美國行政、國會部門提供非常多的協助，讓這次過境的行程可以順利；給予更多空間與時間，讓我們可以更深入、實質的進行交流，也可以和美國很多不同部門及層面的人，有互動及交換意見的機會。

媒體詢問，美國總統川普也將面臨選舉，有評論者認為台灣可能成為「棋子」；蔡總統回應，她不方便評論美國內部政治，但是她必須說，對於台灣的支持，在美國是不分黨派的，這些支持力量，也在行政部門、國會部門、甚至一般人民；對台灣的支持是普遍存在，幾乎是美國社會的共識。

蔡總統說，我們對國家安全、經貿、經濟發展事務，要有自己的策略、作法，以台灣的利益為出發點，也會持續與美方做各項的合作，維持積極正向的關係。

對於此次出訪，蔡總統表示，在加勒比海幾個國家的訪問，有機會和基層民眾互動，實際改善人民生活，也是一種「接地氣」，讓友邦覺得「台灣是一個好朋友」，「Taiwan can help」。

蔡戴牛仔帽與賈德納參議員受訪

另外，蔡總統稍早參訪美國國家大氣研究中心後，與美國聯邦參議員賈德納前往科羅拉多州風味餐廳The Fort餐廳用餐，兩人還戴起美國西部牛仔帽受訪。

總統表示，非常感謝賈德納參議員的建議，在這次的訪程當中，能夠到丹佛過境，這是以前從來沒有過的經驗。賈德納表示，他很開心蔡總統成為第一個造訪科羅拉多州的台灣元首，他們於此行談論到經貿發展，以及自由貿易協定的機會，兩人會更深入討論，包括如何繼續增進台美很堅實的關係。蔡總統「自由民主永續之旅」在結束丹佛過境行程後，訪團將於今天返抵國門。

蔡英文任內台美關係進展事件簿 蔡英文任內台美關係進展事件簿

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