《台北》白色聯盟反帶職參選 促柯退千萬選舉補助款

2019-07-22

〔記者沈佩瑤、郭安家、葛祐豪／綜合報導〕高雄市長韓國瑜將帶職參選總統，引發社會兩極意見，台北市長柯文哲則不表態。新政黨「白色聯盟」反對「政治跳蚤」帶職參選，主張帶職參選應辭現職，並按天數比例，退還選舉補助款；意即若以登記參選截止日九月十七日計算，韓得吐還國庫約二一九○萬元，得票數較低的柯也要掏出一四二四萬餘元。對此，台北市政府表示，不評論假設性議題；高雄市政府則批，任何修法都不該只是為個別政黨打擊異己。

「白色聯盟」執行長吳蕚洋強調，總要有人替小老百姓發聲，不排除可能會有某些候選人為了多賺那一點選舉補助款，硬要拖到最後一天才去登記，但不管如何，剩下的還是應該歸還國庫。

主張按上任天數比例計算 韓要退2190萬

根據「白色聯盟」修法主張，按照上任的天數比例，去計算應該歸還的金額。記者試算，選舉補助款為一票卅元，柯文哲二○一八年拿下五十八萬○六六三票，獲選舉補助款一七四一萬九八九○元；高雄市長韓國瑜得票數為八十九萬二五四五票，拿到選舉補助款二六七七萬六三五○元。

北市府︰柯未表態 不評論假設性議題

原本四年任期為一四六一天（二○二○年為閏年），但自去年十二月廿五日就職起算，就算拖到參選總統登記日最後一天才去登記，意即今年九月十七日，兩人也僅上任約二六六天就落跑；柯文哲應歸還國庫約一四二四萬八三○二元、韓國瑜約二一九○萬一二五八元。

高市府︰修法不該僅為個別政黨打擊異己

對於「白色聯盟」主張，北市府副發言人柯昱安表示，柯文哲目前並無表態參選二○二○總統大選，且法令尚未經立法院審理通過，不評論假設性議題。高雄市新聞局長王淺秋強調，任何修法都不該只是為個別政黨用來打擊異己，民主制度的決定權在人民手上。

白色聯盟主張 柯、韓帶職參選應退還選舉補助款試算表

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