台中》國民黨落選議員 市府兼職被懲戒

2019-07-22

〔記者張瑞楨、歐素美／台中報導〕去年披上國民黨戰袍，參選市議員的前東勢鎮民代表王綉滿，選戰失利後，被新任台中市長盧秀燕延攬為市府客家事務委員會「機要」組員，卻被人檢舉違反公務員服務法，公懲會確認她的兼職行為，判決她降一級改敘。她昨天受訪時表示，當時不知是「掛公職（公務員）」，已離職「回家吃自己」。

另有兩人任職民政局 挨批「落選人收容所」

除了王綉滿外，國民黨參選議員落選的楊啟邦及陳駿霖，也都在民政局擔任機要專員，市府挨批成為「落選人收容所」。對此，民政局長吳世瑋則表示，陳駿霖擔任過三屆公德里長，楊啟邦也長期擔任議員助理，對地方事物熟絡，才延攬兩人進民政局協助處理地方事務。

王綉滿還兼東勢農會理事 被人檢舉

王綉滿高職畢業後念過空中大學，曾任東勢區上新里長、縣市合併前的東勢鎮民代表，丈夫是東勢農會總幹事田士欣。去年她披上國民黨戰袍，參選台中市第十四選區 （東勢區、石岡區、新社區、和平區）市議員，以一萬二千多票成為落選頭，被延攬任客委會機要組員。她昨天低調說，當時不知（客委會機要組員）是「掛公職」，她不想造成太多困擾，乾脆回家吃自己（今年四月離職），外界則認為延攬王綉滿當組員，是政治酬庸之舉。

判決書指出，王綉滿去年十二月廿五日進用為客委會機要組員，並於當天填寫「公務員經營商業及兼職情形調查表（具結書）」時，簽名具結並無兼職，不料，市府接獲檢舉，指她兼任東勢區農會理事，轉交客委會調查後發現，證實她填寫調查表不實，客委會又函詢東勢農會獲答覆，王綉滿於二○一○年加入農會會員，二○一七年三月當選理事，任期四年。

公懲會判降一級 王已離職意義不大

公懲會認為，王綉滿的自耕農與農會理事職務，違反公務員服務法第十四條等規定，未經服務機關許可，不得兼任他項業務，足以讓民眾衍生公務員不專心自身業務、公務紀律鬆散的不良觀感，嚴重損害政府信譽，判決王綉滿降一級改敘，不過，她已離職，上述懲戒對她已無實際作用。

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