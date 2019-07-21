國民黨立委出招︰跟著韓喊「發大財」

2019-07-21

〔記者陳昀、黃欣柏／台北報導〕民、國兩黨總統參選人皆已底定，迎戰二○二○總統大選，立法院國民黨團預判民進黨將操作統獨、恐中的「意識形態之爭」，因此，國民黨團除了配合韓國瑜「發大財」想法，主打拚經濟、拚和平，也將「且戰且走」，緊盯蔡政府施政缺失。

國民黨團總召曾銘宗指出，明年選舉民進黨一定會操作統獨、恐中議題，黨團除了配合黨中央想法，還是會主打經濟牌，尤其台灣服務業佔GDP六成，卻多為低薪行業、亟需改善，國民黨團將推出三項法案作為選戰政見，包含改善低薪、服務業轉型，以及協助青年創業。

且戰且走 檢驗民進黨執政缺失

國民黨立委林為洲表示，民進黨全面執政期間，立法院強行通過的爭議性法案特別多、衝突不斷，但經濟民生議題反而不受重視，尤其下會期是「預算會期」，民進黨團卻挑起「中共代理人」的戰爭，可看出民進黨刻意炒作意識形態的意圖，後續就「且戰且走」，持續檢驗民進黨執政缺失。

國民黨立委林奕華則認為，民進黨一直在操作意識形態，像是「公投法修惡」、「卡管」及選擇性處理假新聞等，卻忽略經濟發展。

「蔡英文敢說自己經濟做得好嗎？」立委吳志揚表示，兩岸議題一向是民進黨的消費議題，但人民想要的是高雄市長韓國瑜所說的「國家安全、人民有錢」，因此國民黨未來會用行動證明「民進黨拚政治、拚鬥爭，國民黨拚和平、拚生活」。

國民黨立委許毓仁提醒，民進黨的選戰主軸一向就是主權議題，國民黨一定要對兩岸路線提出清楚的官方立場，甚至在民進黨攻擊前就主動說清楚，並提出相對應的擘劃、願景來吸引選民。

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