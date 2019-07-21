搶大選話語權 民進黨立委︰回歸主權議題

2019-07-21

〔記者黃欣柏／台北報導〕距離二○二○大選僅剩下約半年的時間，對於總統大選激戰的焦點，民進黨立委昨認為，主權、經濟議題仍然會是雙方最大攻防重點，尤其近來香港發生反送中事件，其實對很多台灣人來說是警訊，若國民黨遲遲無法說清楚兩岸立場，將成為左右選舉結果的關鍵。

反送中讓本土支持群有危機感

民進黨立委何志偉指出，民進黨在這場選戰中，最大的攻擊重點仍是主權議題，也許各界對於總統蔡英文的施政各有評論，但在主權方面絕對對她非常放心，加上最近香港發生反送中事件，敲醒了本土支持群眾的危機感，把問題回歸到「誰能顧好台灣主權」，答案已經很明顯。

在防守方面，何志偉表示，國民黨向來都主打「善於拚經濟」，但實際上民進黨執政以來的經濟表現不俗，包括台商回流、離岸風電投資都是政績，未來應著重在如何加強與人民間的溝通。

除了用主權議題搶攻票源外，何志偉還提到，韓國瑜在高雄市的施政表現荒腔走板，會讓他的票源無法外擴，這也將是民進黨的優勢。

民進黨立委陳亭妃同樣將主權與經濟列為選戰攻防重點。她指出，二○二○大選就是民主台灣與專制中國的選擇，畢竟韓國瑜與中國關係曖昧，加上韓一路走來幾乎都是由親中的旺中媒體集團幫忙操盤，相信很多民眾無法接受這樣的候選人，更別說小英總統在外交、國防等領域的表現非常亮眼。

至於經濟問題，陳亭妃認為，蔡政府三年多來的經濟表現遠比過去馬政府要好，卻始終難以讓民眾對經濟數據的提升有感，其中一個很大的因素就是假消息的氾濫，建議政府應持續加強打擊這些唱衰、醜化政府的假消息。

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