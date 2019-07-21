總統大選布局》藍營15縣市長 全力輔選再掀韓流

2019-07-21

黨要求免兼選委會主委

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨二○二○大選組織架構雛形已成，雖然總統參選人韓國瑜競選總部要到十月後才成立，但輔選機制會在二十八日全代會後先行啟動，黨中央二十三日將召開地方黨部主委會報，下達展開相關籌備任務，並轉達中央要求十五位藍營直轄市、縣市首長免兼各地方選舉委員會主委職務，以放手全力輔選，也避免被綠營作文章。

國民黨組發會主委李哲華指出，未來十五位藍營地方首長一律擔任各直轄市、縣市總統與立委聯合競選總部的主任委員，至於非藍營執政地區，則由黨籍直轄市、縣市議會議長擔任主委。他強調，這些地方首長去年九合一選舉多少都有得到「韓流」助益，未來總統大選應該投桃報李，沒有拒絕的理由。

李哲華表示，這次大選輔選任務有三條主軸線：第一條就是各直轄市、縣市聯合競選總部的組織架構；第二條是助選體系，也就是社會各領域的後援會，除了各地競選總部在地方設立的後援會，中央黨部也會與韓國瑜競選總部合作籌組各行業社團、新住民、原住民、宗教等各種類型的後援會，要做到遍地開花，目前海外已出現第一個總統後援會，洛杉磯僑界在十五日初選結果確定後就已經成立；第三條則是黨部系統，負責補強競選總部與助選體系的不足之處，並做為兩者間磨合溝通的平台。

國民黨中央尊重韓國瑜的意見，未來總統全國競選總部設在高雄市，現階段先在高雄市黨部成立一個總統競選辦公室，在進入選舉公告後的大選模式前，各方邀約的選舉相關行程、立委參選人造勢活動，統一由總統競選辦公室統籌聯繫，韓國瑜平日白天以市政為主，下班及例假日才會從事選舉造勢活動。

藍營在各直轄市、縣市除總統、立委聯合競選總部外，各立委候選人也會有自己的競選總部，做為輔選總統候選人的前進據點，建構綿密的聯合競選動員體系。

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