是否選總統 王金平：上天自有安排

2019-07-21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕未參加國民黨總統初選的前立法院長王金平，持續勤跑基層，昨參加台南市王金平之友會成立大會，對於是否參選到底，他向全場上千名支持者表示，未來要如何選，自己並不清楚，但若菩薩認為他應該出來救台灣，「上天自會有安排」。

對於高雄市長韓國瑜在淹水災情的處理上，飽受議論，王金平則幫忙緩頰說，其實韓有相當掌握到狀況，應該多給他加油，「治水還是有成效的」。

王金平說，這次暴雨對高雄沒有造成很大的傷害，顯見韓國瑜有即時掌握狀況，副市長李四川也是這方面的專家；他認為會造成淹水，是時雨量超過原來能夠處理的標準，但水很快就退去，未來下水道的清淤、疏導工作，必須繼續努力。

台南市王金平之友會在善化舉行成立大會，席開近百桌，前立委李和順、方醫良、許舒博、前總統府資政黃正雄、前教育部長吳清基等人到場，支持者不斷揮舞小國旗，高喊加油，氣氛熱絡。

王金平強調，之前已經公開表態，即使不參與初選，還是會繼續深耕地方、傾聽民意，希望結合各界的力量與資源，一起幫助國民黨，達成二○二○年政權翻轉，這是他勤跑基層的原因。

王金平提到，支持者在問未來會如何選，他都回說「自己也不知道」，有向菩薩發願，若真的需要他，「就安排一條路讓我走」。

王金平與韓國瑜本來昨天有個火鍋會，卻先暫緩，王金平說，由於自己行程很滿，所以大概一個禮拜前就跟韓講過，火鍋會要延期，不是取消，雙方「當然也有再見面的機會」。

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