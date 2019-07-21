蔡英文向僑胞喊話：明年一定要回來投票

2019-07-21

〔特派記者楊淳卉／丹佛十九日報導〕總統蔡英文過境美國丹佛市第一天晚間（台灣時間廿日上午）與當地主流暨僑界人士晚宴。蔡總統致詞表示，台灣受到中國很大的壓力，總統要做的事情就是把壓力頂住。她並向僑胞喊話，二○二○總統大選是台灣的關鍵，「我們這關一定要過」，在外部和內部挑戰越來越大時，一定要團結，才守得住台灣，明年一月一定要回來投票。

蔡總統的姊姊蔡瀛如及哥哥蔡瀛政也出席僑宴。蔡瀛如受訪表示，蔡英文前一陣子很辛苦，兄弟姊妹都幫不上忙，心裡很捨不得，但她形容蔡英文目前「好像從十八層地獄回到人間」，很替她高興。

蔡總統於丹佛僑宴僑胞報名踴躍，原預計四百多人參加，最後有將近七百位僑胞報名，席開六十八桌，場面盛大。蔡總統致詞時感謝許多僑胞遠道而來，並向僑胞報告此行過境紐約及訪問加勒比海四個友邦成果。

蔡總統指出，無論她過境紐約還是丹佛，甚至於訪問邦交國，「我到哪裡，中國的打壓就到哪裡」，因為他們不想見到台灣的總統走向國際、和國際交往。不管壓力有多大，她都會挺住，台灣也會挺住，絕對不在壓力底下屈服。

美國科羅拉多州長波利斯致詞時表示，非常榮幸能夠代表科州歡迎蔡總統來訪，希望能藉此機會擴大科州與台灣的經貿文化交流。對台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，州長也特別對總統的領導能力表示讚賞。

出席僑宴的美國聯邦眾議員藍伯恩致詞時說，台美之間的友誼深厚，未來也將持續維持緊密合作關係。他也提到將與川普政府合作，確保對台軍售定期化、正常化。

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