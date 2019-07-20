馬英九稱軍機飛來飛去影響生育 府批荒謬

2019-07-20

〔記者施曉光、李欣芳／台北報導〕前總統馬英九昨出席「亞洲嬰幼兒托育現況與展望論壇」開幕活動致詞時指出，有一位人口學家對他說，馬政府任內大致上兩岸和平繁榮，大家就比較願意生育，「但是如果每天軍機飛來飛去，恐怕生育的意願就不是很高」；馬說，雖然不敢講具百分百的關聯性，但多少會影響。

丁允恭：傾中政策才讓人憂心下一代生活

總統府發言人丁允恭回擊說，這是奇怪荒謬的理論，政府充分保障台灣國家安全的政策方向，才會讓大家對生活有信心，馬政府時代傾中政策讓人民生活在被對岸統治的陰影下，才會讓大家對下一代的生活充滿憂心。

馬認為，蔡英文總統執政下大家不願意生小孩，原因是經濟情況不好，「又是一例一休，又是軍公教年金砍很多，這些都會有影響」。馬也將出生率下降的因素歸咎於兩岸關係不佳，他說，有一位人口學家對他說，如果每天軍機飛來飛去，恐怕生育的意願就不是很高，所以要打造安和樂利的環境，政治上的平穩、治安也都很重要。

馬還拿每位總統任內的出生人口數做比較。他指出，從過去三十年台灣新生兒數字來看，包括他在內的四位總統任內新生兒數字，李登輝任內減少了五萬八千人、陳水扁任內減少四萬一千人，蔡英文執政三年多就減少三萬二千五百人，反觀他執政八年，總共增加一萬五千人，「我實在非常開心，雖然孩子都不是我的」。

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