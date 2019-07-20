蔡英文抵丹佛 將訪美國家科研機構

2019-07-20

〔特派記者楊淳卉／聖露西亞十九日報導〕在結束「自由民主永續之旅」訪問加勒比海四友邦行程後，蔡英文總統於台灣時間廿日凌晨抵達美國科羅拉多州丹佛市過境停留兩晚。蔡總統過境丹佛期間，除規劃會見科羅拉多州州長波利斯及參議院外交委員會亞太小組主席賈德納等人，主要聚焦台美科學領域交流，排定參訪「福衛七號」美方指導單位國家大氣研究中心（NCAR），以及國家再生能源實驗室（NREL）等美方重要國家科學機構。

過境停留兩晚 會晤科羅拉多州長波利斯、參議員賈德納

蔡總統抵達丹佛後，將分別會見波利斯及賈德納，傍晚規劃與丹佛主流暨僑界人士晚宴。

丹佛時間廿日上午，蔡總統在賈德納及美國在台協會（AIT）主席莫健陪同下參訪國家大氣研究中心，由NCAR主任約瑟及台灣科學家、美國大學大氣研究聯盟大型研究計畫主任郭英華、NCAR資深科學家李文兆親自接待，隨後參訪NCAR七大實驗室之一的地球觀測實驗室。

當天中午，蔡總統將與賈德納餐敘，之後由賈德納及莫健陪同，參訪國家再生能源實驗室。當天傍晚，蔡總統與隨團台灣媒體進行茶敘後，結束於丹佛市的過境行程。蔡總統預計於丹佛時間廿一日上午九點（台灣時間廿一日晚間十一點）啟程返國。

據指出，蔡總統參訪美國重要科學機構，象徵過去三年來，台美在各領域合作互動更加緊密。NCAR為國際間最重要的大氣科學研究機構，也是台灣長期合作的單位，八○年代起就與台灣合作「劇烈天氣氣象實驗」、「航空氣象現代化計畫」、「改進中小尺度及颱風之天氣預報」、「福衛三號」、「福衛七號」等項目。

而NREL是美國最重要的再生能源研究單位，這幾年在太陽能研究上一直是領先全球，蔡總統藉由這次參訪，可了解美國再生能源的發展狀況。

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