拒絕海康威視 民間掀監視器汰換潮

2019-07-20

〔記者許國楨、黃鐘山／台中報導〕台中市多處地下道被爆裝設來自中國海康威視的監視器，引起資安遭中國滲透疑慮，經媒體報導後，昨天有本土監視器業者隨即接到訂單，大多是家中原本裝設海康威視的豪宅，甚至還有一口氣汰換三十支監視器的情形，業者說，真的是意外的訂單。

中市地下道拆海康威視 換本土製

台中市地下道監視器系統使用中國海康威視產品，初步查出九座地下道，合計裝設一三六支海康威視監視器。市府承包廠商昨依序拆除，更換為台灣本地電子產品，預計一週內完成；市議員江肇國則要求一併清查主機及軟體，若是海康威視產品也要禁用。

民間的監視器業者指出，早期中國就有一家知名的監視器大廠搶攻台灣市場，後來因市場競爭遭惡意植入病毒，導致所有用戶的監視系統中毒癱瘓，消費者信心大失，市占率不到十分之一，被崛起的海康威視順勢搶食大餅，瓜分了三分之一市場，雖幾乎都是公部門採購使用，但民間還是有其市場。

業者說，使用中國製造的監視器或系統，當然會有一定的資安風險，因監視器晶片中的韌體是出廠時就已經安裝、設定好，台灣廠商不一定全盤知道。如果連上網時，就可能把畫面傳回中國終端，當然無法百分百肯定安全，且只要修改韌體介面，並略微修改監視器外觀，要辨識是否為海康威視的監視器就有難度，除非清查工廠的原始稅務資料。

豪宅大戶 一口氣汰換30支監視器

昨天有本土監視器業者接到訂單，大多是家中原本裝設海康威視的豪宅，甚至還有一口氣汰換三十支監視器的情形。業者透露，對方是從事製造業的企業主，台灣的工廠與住處別墅相連，在中國也有設廠，因為看到新聞報導，唯恐台灣的技術及住處動態全數傳回中國被監控，才緊急汰換原本裝設的中國海康威視監視器。

業者說，雖然是意外的訂單，但也凸顯台灣真的要自立自強，在所謂AI人工智慧的人臉辨識系統等技術上再加把勁，如此才有競爭力，當然也不怕中國甚至他國爭食大餅。

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