驚！高市議會也裝中國監視器

2019-07-20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕繼台中市遭爆使用中國海康威視的監視器後，高雄市議會也發現使用海康威視的監視器。市議會強調，這是上一屆議會決標的勞務採購案，若中央未來對採購規範有所修改，議會將依最新規定辦理。

議會：依中央採購規範辦理

高雄市長韓國瑜昨天表示，高市府還沒發現任何這個廠牌的監視設備。不過，市議員林于凱爆料說，高市區公所的監視器已經淪陷，他服務處同仁於新興區行政中心查看，發現監視器外殼雖然貼保全業者LOGO，但仔細看底部規格，發現又是海康威視（HIKVISION）。

韓國瑜：市府沒發現海康威視

市議員黃捷指出，目前和高雄市議會簽約，提供議會與議員的監視器廠商就是海康威視，她今年初在臨時會時，就和林于凱議員針對此事提出國安疑慮，也以拒絕裝設，來抵制和防範資安風險，但截至目前，市議會仍使用海康威視。

黃捷指出，在台灣，由於海康威視的成本較低廉，往往成為政府投標公司、民眾裝設監視器的首選，短短幾年內就攻占台灣監視器市場，但其背後的中國政府因素，甚至美國在今年通過的國防授權法案，都已經明定政府各機關禁止跟海康威視簽署合約，並從今年八月開始生效。

市議員陳致中表示，服務處內外共有四支監視器，正是參與天網、維族再教育營的中國海康威視，不只是對台灣人民人權及隱私權的侵害，更是國家安全層級的重大危機！

議會也提供議員服務處海康威視

針對議員服務處的保全監視系統案，市議會表示，先鋒保全監視系統是上一屆（第二屆）議會決標的勞務採購案，並於二○一九年至二○二二年實施。保全監視系統計已提供六十五名議員服務處使用，由於中央採購法並無排除特定品牌設備的規定，議會將依契約繼續辦理，除非中央法令有所修改，才會要求廠商依最新規定辦理。

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