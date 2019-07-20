韓3層次動員 兩個月全台掃一輪

2019-07-20

以藍營執政15縣市為軸心點 啟動組織陸戰計畫

〔記者葛祐豪、陳昀、施曉光／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在月底全代會後，成為國民黨總統提名人，也將啟動總統選舉行程。對於如何強化組織陸戰，韓幕僚透露，將以藍營執政的十五縣市為軸心點，分三層次動員，預計以兩個月時間掃過全台一輪。

韓國瑜能在初選勝出，「百萬韓粉非韓不投」的動員力是關鍵因素，這股強大的組織力能否向外擴散？左右了韓國瑜的總統之路。

由於韓國瑜的時間被高雄市政牽絆，僅能定調「平日拚市政、假日拚選舉」，因此能到外縣市跑行程的時間不多，必須仰賴同黨同志幫忙動員，國民黨的文宣組織系統也會展開密集輔選。

韓國瑜陣營透露，這可分三個層次，第一層以藍營執政十五縣市的縣市長、議長為軸心點，搭配黨提名的立委動員造勢。

鎖定農漁會等 及宗教票

第二層則是拉攏各地的農會、漁會、水利會、青商會、扶輪社等組織團體，以粽子串的方式串起來。

第三層是鎖定約有二百萬票的宗教票，展開「宗教割喉戰」，因此韓國瑜一定會排入拜廟行程，例如原本今天要到台中紫雲巖、大甲鎮瀾宮等參拜，但因高雄大雨而取消。

據了解，韓國瑜預計以兩個月時間，掃過第一輪的全台拜訪行程。根據韓陣營內部民調，目前韓國瑜的領先幅度以北北基、東部最穩固，意外的反而是桃竹苗最弱，不排除是與民進黨桃園市長鄭文燦的執政有關。

正式提名後 首站赴桃園

因此，韓國瑜於七月二十八日獲得國民黨全代會正式提名後，八月三日啟動的首次下鄉之旅，第一站就鎖定桃園，同時象徵收復藍營失土的「團結之行」。

桃園市議會副議長李曉鐘說，屆時將陪同韓國瑜拜會廟宇及地方人士，也邀約立委參選人、議員與會，以達重返執政、桃園立委全上的目標。

國民黨立委陳學聖強調，桃園是藍軍的重要地盤，韓國瑜正式獲得提名後首站到桃園，是非常好的起手式，地方配合意願都很高，「不需要黨部講任何話，我們自己啟動」。

此外，國民黨總統初選結束後，落敗的前鴻海董事長郭台銘迄今仍未與韓國瑜見面，而且脫黨參選的傳聞未斷，前總統馬英九昨受訪時，媒體詢問是否會居間協助韓國瑜與郭台銘溝通，馬說，只要能幫得上忙，他都會全力以赴。媒體問，是否會勸郭不要脫黨？馬說，「我們希望他不會」。

至於另一位動向不明的前立法院長王金平，黨內人士指出，韓國瑜十五日出席初選民調記者會後有去見前主席連戰，因為連戰與郭台銘、王金平關係都很好，只要連戰願意出面喬一下，郭、王應該不會不給連戰面子。

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