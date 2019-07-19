日經︰蔡擊落統一路線圖

2019-07-19

一國兩制對台失去號召力

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕日經新聞昨報導，台灣總統蔡英文擊落了中國國家主席習近平的統一路線圖，不僅直接拒絕習近平新年演說所提有關台灣未來的主張，上週五過境紐約時在哥倫比亞大學發表演說，再次以香港經驗揭示「獨裁和民主無法共存的事實」；香港最近百萬人上街大規模抗議修改逃犯引渡條例，更讓習近平所提「一國兩制」對台灣完全失去號召力。

報導指出，習近平廢除中國憲法規定的國家主席任期後，成為美國總統川普二○一七年十一月訪問北京時所虧稱的「終身國王」，標誌著隨後一系列美中血腥的貿易戰悄悄開啟。多個消息指出，習近平比修憲更大的野心目標和「中國夢」是希望最遲在二○四九年「新中國」創立一百年時，慶祝中國和台灣統一。

報導說，受到親北京的國民黨去年地方選舉獲勝鼓舞，習近平警告美國勿干預台灣，稱中國對外部干預和外部勢力推動台獨「不會放棄使用武力」；不過，蔡英文立即回應，重申拒絕在「一國兩制」下統一，此一明確立場反而協助她的民意支持度開始回升。

報導指出，香港民眾最近百萬人上街頭抗議修改逃犯引渡條例，無異是一種對習近平矢言「兩制」台灣方案的公開反駁；美國川普政府本月通過大規模軍售台灣後，蔡英文隨即在紐約會見台灣十七個邦交國駐聯合國大使，成為台灣元首罕見的高調過境之旅；這些發展都令北京擔憂。

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