政院驅離案 黃昇勇一審判無罪

2019-07-19

〔記者張文川、劉慶侯／台北報導〕二○一四年太陽花學運「三二三佔領行政院」行動，警方強制驅離暴力濺血，前台聯立委周倪安提起自訴，控告時任台北市警察局長黃昇勇殺人未遂等罪，一審台北地院經五年纏訟，昨認定黃是依法執行職務，符合阻卻違法的不罰事由，判他無罪。可上訴。

不滿判決 周倪安要上訴

黃昇勇已於二○一五年一月退休，昨獲知宣判無罪後，他認為對方可能還會上訴，不願多表示感想，只強調希望能早日圓滿結束。周倪安說，警察如此毆打沒反抗的民眾，「這樣還沒違法，天地不容」，她會上訴。

行政院驅離行動後，逾四十位受傷民眾控告時任行政院長江宜樺、警政署長王卓鈞、黃昇勇、中正一分局長方仰寧等人涉殺人未遂等罪，大多已不受理結案，只剩本案，由周倪安與廿九位被害人持續追訴國家暴力。

北院合議庭認為，黃昇勇依權責交付各分局長驅離任務，由分局長決定驅離方式、細節，值勤員警原則上也是先口頭勸離、再抬離，只有少數員警以肢體或警械毆擊民眾，合議庭因此認定，黃是依法令所為，具備阻卻違法事由。

合議庭認為，少數員警因「情緒控管失當」或「殘留把人民當作敵人的威權思維」，違反比例原則毆擊民眾，造成至少四十二人受傷，構成「不人道的處遇或懲罰」，違反公政公約、警察職權行使法、警械使用條例，檢察官應查明真相並究責，因此在判黃無罪的同時，也將周倪安向北檢告發、北檢移送至此案併辦部分退回北檢，由檢察官另行依法處理。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法