罷韓24小時服務 婦凌晨送連署書

2019-07-19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市前金區三川里長莊晉勳響應WeCare高雄罷韓三十行動，連日來累積收到數百份連署書，昨凌晨時刻、竟有婦人專門騎車到服務處前，只為送繳四份罷韓連署書，婦人還說加油、一定要罷免成功，讓莊晉勳好感動。

三川里長莊晉勳好感動

三川里長莊晉勳辦公室位於前金區自立一路，他在公民割草、WeCare高雄等團體發起罷韓三十行動第一時間就參與，將里辦公處做為連署點，並在辦公處外設置罷韓桌，提供連署書、文具等物品，廿四小時均可到場連署。

里辦公處供連署 不打烊

莊晉勳說，昨凌晨零時四十分左右，有位年約五十多歲婦人突然騎車停在辦公處前，他趕緊出門了解、以為婦人需幫忙，沒想到婦人停好車後，拿出四份連署書交給莊晉勳，還跟他說加油、一定要罷免成功，讓莊晉勳好感動。

已送一批 這週又達數百份

莊晉勳指出，參與罷韓連署後，持續有里民或周遭民眾到場連署，先前已送出一批，這一週又累積數百份，昨凌晨的婦人讓他印象最深刻，也讓他更有信心。

WeCare發起人尹立昨專程向莊晉勳致謝，並透露前晚曾拜訪釣客食堂，向老闆夫婦道謝也道歉，後續將持續走訪遭韓粉霸凌的罷韓店家，以提供具體協助。

尹立感慨，部分極端韓粉無所不用其極的霸凌罷韓店家，試圖造成寒蟬效應，包括在網路上辱罵恐嚇，或向有關單位四處檢舉，甚至假冒罷韓發起單位收取連署書，這些作為確實收到一些效果，讓部分店家開始擔心。

罷韓連署 粗估近14、15萬份

尹立強調，罷韓連署不會停，且目前進行中的罷韓連署都依法進行、絕對有效，未來會透過各種管道向更多高雄市民論述，展現與極端韓粉的差異，希望在公民社會裡，能夠合理闡述理念，讓大家知道為什麼要罷免市長、罷免的理由。

尹立也向韓國瑜喊話，「你可以開直播教民調，難道不能開直播教教你的韓粉？」

此外，尹立說明目前罷韓連署經審核已超過十三萬份，近日持續增加、粗估近十四、十五萬份。

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