（北市）柯嗆蔡酸韓 議員質疑打負面選戰

2019-07-19

〔記者郭安家、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲近日猛批民進黨，嗆總統蔡英文沒做好、行政院長蘇貞昌不要臉，還酸高雄市長韓國瑜讀的書只夠做北農董事長。不少議員認為柯打負面選戰，貶低對手人身攻擊；民進黨議員李建昌則說，大家都不知柯參選總統的理由與正當性，柯就拚命炒作話題，希望大家冷靜看待此人，這些話初一、十五不一樣，聽聽就好。

綠議員︰參選炒作話題 惡言當起手式

民進黨議員陳怡君說，柯文哲過去說不打負面選戰，如今露出真面目也不再裝了，直接打負面選戰，用惡言當起手式，好不可思議。國民黨議員戴錫欽也說，柯與韓國瑜過去相知相惜，去年也未聽聞柯罵韓，如今為了選舉批判、貶抑對手，酸言酸語人身攻擊，難道不是選舉語言？柯以前要找韓當副市長，難道也是瞎了眼？

藍議員︰以前要找韓當副市長 難道是瞎了眼

國民黨議員應曉薇表示，呼籲柯文哲不要過度使用尖銳字眼評論未來可能的競爭對手，非常不厚道，請柯記得也要感念，當年與韓國瑜在議會被議員辱罵時，韓說「禿子跟著月亮走」。

民進黨議員王世堅痛批，柯文哲就是恢復本性，柯現在民調快速下滑，剩下十幾趴，所以慌了，不但語無倫次，而且動輒罵人，罵蔡英文、蘇貞昌、韓國瑜，更是想罵給中共總書記習近平及郭台銘聽。他說，中共對民進黨執政恨之入骨，藉由辱罵蔡英文、蘇貞昌向中共交心；可見柯參選已是箭在弦上，不得不發。

民進黨議員李建昌說，大家都不知道柯參選總統的理由與正當性是什麼？柯就拚命批民進黨炒作話題，甚至塑造自己是民進黨受害者的形象，希望大家冷靜看待此人，這些話初一、十五不一樣，聽聽就好，大家不要過度回應中招。

北市府︰市長的說法與評論 皆有所本

台北市政府副發言人柯昱安昨表示，柯文哲市長的說法與評論皆有所本，與二○二○總統大選並無關聯，社會自有公評。

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