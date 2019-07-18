中國軍演 參謀總長：預置兵力因應

2019-07-18

蔡總統出訪之際 中國官媒又恫嚇

〔記者黃欣柏／台北報導〕中國國防部十四日宣布將在東南沿海進行軍事演習，中國官媒「環球時報」更引述消息人士說法，稱本次演習將是高級別、大規模的聯合演習。對此，新任參謀總長沈一鳴前天視導海軍司令部時強調，國軍應規劃相對應的預置兵力，發揮「早期預警」功能來確保海疆安全。

沈一鳴視導海空軍

沈一鳴前天代表總統蔡英文及國防部長嚴德發前往海軍司令部視導，並聽取工作簡報，他在聽取簡報後指出，國軍針對近期中共軍演一事，應規劃相對應的預置兵力，並強化聯合情監偵機制，以發揮「早期預警」功能，確保海疆安全。

沈一鳴也強調，海軍是國際科技軍種，更是維護海權和海防的重要戰力，未來應強化人員專業訓練，提升訓練的深度及強度，並且在安全第一的前提下，逐步完成戰備任務訓練，提升整體作戰效能。

在結束海軍司令部行程後，沈一鳴隨即前往空軍司令部視導，除指示強化人才培育及軍紀教育外，也提醒空軍貫徹飛安、地安、人安及物安等各項安全工作，朝「零危安、零風險」的目標努力，確保戰力。

環時嗆高規格大規模

中國國防部十四日罕見地主動公布軍演訊息，中國官媒「環球時報」稱陸、海、空、火箭軍及戰略支援部隊等五大軍種可能全部參演，是一次高規格、大規模的聯合演習。

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