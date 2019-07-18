自信重返執政勝券在握 藍營紛傳搶食大餅》朱王副總統閣揆 吳曾立院龍頭

2019-07-18

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選結果揭曉，由高雄市長韓國瑜出馬參選二○二○年總統。雖然距離選舉投票還有近半年，但國民黨自信聲勢看漲，「分食權位大餅」的名單已滿天飛，除了前新北市長朱立倫、前立法院長王金平都被點名是副總統與閣揆人選，還盛傳國民黨主席吳敦義、副主席曾永權鎖定國會龍頭寶座，前花蓮縣長傅崐萁爭取立法院副院長。國民黨預告重返執政的夢想尚未實現，各式封官的圖像傳得甚囂塵上。

傅崐萁爭立法院副院長

黨內人士指出，國民黨不少人認為重返執政勝券在握，近期就開始討論副總統及五院院長人選，被提及的副總統搭檔名單有朱立倫、王金平、前行政院長張善政，其中朱立倫呼聲最高，因為韓國瑜強打接地氣、發大財，找具專業財經地位的副手，能彌補外界對其專業度不足的印象，加上兩人一南一北的地緣關係，省籍未必是考量重點。

行政院長部分，黨內盛傳名單還是朱立倫、王金平，立法院國民黨團總召曾銘宗也被提及。黨內人士表示，雖然外界認為朱立倫具行政經驗，是不二人選，但王金平身段軟、善於調和鼎鼐，擔任閣揆能有效促進朝野和解，對國政推動很有幫助，也是黨內不少人點名對象。

另一名黨內人士表示，韓國瑜背後派系錯綜複雜，朱立倫立刻接手行政院長恐怕無力處理，暫時沉潛待情勢穩定比較妥當；而曾任金管會主委、財政部次長的曾銘宗是公務體系出身，「政治味」比較低，加上擔任不分區立委期間「護黨有功」，由他出馬協助韓國瑜「拚經濟」，應無大問題。

藍營內部更盛傳，挺吳派有意拱吳敦義問鼎立法院長，但吳本人想以坐穩黨魁為優先。另一佈局國會議長的傳聞為，前總統馬英九推薦曾任立法院副院長的曾永權擔任不分區立委，進而角逐立法院長；黨內人士評估，曾永權曾是立法院副院長、國民黨政策會執行長，也與吳敦義有黨內運作的默契，「吳敦義應該不會反對」。

另也傳出，曾任立委的前花蓮縣長傅崐萁想透過「挺韓」解套其黨籍申復問題，進而爭取立法院副院長。

藍營封官傳聞滿天飛

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