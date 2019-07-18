罷韓遭恐嚇 尹立、陳冠榮提告

2019-07-18

〔記者蔡清華、王榮祥／高雄報導〕WeCare高雄發起人尹立、八一氣爆自救會會長陳冠榮自去年大選以來，遭到韓粉長期的霸凌，兩人在六月底發起、響應罷韓卅行動後，遭霸凌的情況加劇，甚至威脅其與家人之人身安全。兩人昨天中午到派出所對廿餘名韓粉提告偽造文書、公然污辱。

自身及家人安全受威脅

兩人並呼籲其他相同遭遇的受害民眾，可先截圖保存證據、聯繫WeCare、以及報警的自救ＳＯＰ。

尹立感嘆的說，曾幾何時，高雄市民在行使公民權、罷免權時，卻要擔心被韓粉以非我族類為由進行霸凌，名譽和人身安全也因此受到了威脅。尹立呼籲韓國瑜要「約束」自己的支持者，而不是採取放任的態度。

首波提告20餘韓粉

他說，人有免於恐懼的權利，WeCare高雄將提供包括律師團諮詢或一切必要的協助，昨天提告對象首波約廿餘人，未來還將視蒐證情況決定是否採取第二波行動。

尹立並呼籲參與罷韓卅行動的公民們，自拍自錄和WeCare分享罷韓心情故事，讓更多人瞭解參與罷韓的心路歷程，進而鼓勵更多人站出來，全民抗韓才能約束他們非理性脫序行為。

新聞局籲支持者理性

高市新聞局則呼籲所有支持者，不分立場都能保持理性，尊重所有人表達意見的權利，否則言語不慎、都可能觸法。新聞局也同樣呼籲包括WeCare、或其他前市府官員組成的黑韓組織，盼能同等尊重別人，因為他們也正在集體網路霸凌韓市長及韓市長支持者，希望這個社會多一點尊重包容的價值，而不是立場不同就非得對立衝突。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法