《這件事很重要》桃園市長鄭文燦透露 總統在美找他「量血壓」

2019-07-18

〔記者謝武雄／大園報導〕市長鄭文燦被點名是蔡英文總統競選連任的熱門副手人選，副總統陳建仁昨出席活動也比讚；鄭文燦昨天也透露，他訪美期間有二天的行程與出訪過境美國的蔡英文會合，一次的早餐會上，總統說有很重要的事情告訴他，結果並非談論副手話題，而是告訴他要量血壓，總統的隨行醫生也真的就為他量血壓，結果很正常。

副總統陳建仁昨天出席亞洲台灣商會聯合總會活動，離去時當記者提問：「鄭市長接副總統可以嗎？」當下豎起大拇指比「讚」；鄭文燦說，其實他造訪美國期間，無論與智庫、僑界或拜會政府部門時，也都有人問到這個問題，他都強調：「一個市長要做得好、要專注，跟選民也有一個無形的契約，自己希望能夠把任期當中每一項重要訴求都完成，這比什麼事都重要。」

鄭文燦強調，下屆總統大選他一定會盡力幫忙蔡總統贏得連任，讓台灣能持續走在正確的道路上；最後記者詢問鄭文燦，會不會擔心她（指蔡總統）像上次選市長一樣，打電話來叫你選副總統，鄭文燦對此笑笑沒有回應，隨即趕赴其他行程。

亞洲台灣商會聯合總會年會昨在大園喜來登飯店開幕，市府特地在會場豎立一張桃園市長鄭文燦人形立牌，一旁還寫著「跟我合照、超級顯瘦」，鄭文燦被要求與人形立牌合照，頓時變成超級比一比的有趣畫面。

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