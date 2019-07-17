對台軍售美企 北京揚言制裁／美國務院嗆中： 別強加政治觀點

2019-07-17

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國上週宣布對台軍售，引來中國跳腳，揚言制裁對台軍售的美國企業。美國國務院發言人回應指出，將密切關注任何對美國企業不公平的不利行為，也敦促中國政府「不要對美國與外國企業強加其政治觀點」。

「密切關注任何對美企不利行為」

美國國務院批准M1A2T戰車、刺針飛彈、拖式飛彈、標槍飛彈等四項對台軍售案，總值約廿七億美元。中國外交部則於十二日透過新聞稿宣布，將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。至於制裁方式與時間表等問題，中國外交部發言人耿爽前天在例會上僅回應，具體細節不便透露，但請相信中國人一向言出必行。

美國國務院發言人前天也透過電郵，以背景說明方式回應媒體。該發言人重申，美國信守基於美中三公報與「台灣關係法」的一中政策。對台軍售以「台灣關係法」為準則，並以台灣國防需求的評估為基礎。美國歷任政府對台灣軍售的長期政策維持一貫性，有助於台灣安全與維護台海和平穩定。該發言人並強調，將密切關注任何不公平對待美國企業的不利行為，並敦促中國政府「不要對美國和外國企業強加其政治觀點」。

中國向來反對美國軍售台灣，為此揚言制裁美國企業也非頭一遭，惟此次國務院回應時，沿用了白宮去年五月公開斥責中共的用語。

中國長期打壓台灣，去年初開始，更透過施壓國際企業、各國航空公司，要求更改台灣稱謂。白宮則於去年五月罕見發表強硬聲明，砲轟中共不斷「把自身政治觀點強加於美國公民及私人企業」，是「歐威爾式的胡言亂語」，也強調川普總統將力挺美國奮力抵抗中共強加於美國企業及公民的「政治正確」。

對於中共為矮化台灣國際地位施壓企業，國際社會去年就紛表態不予認同；歐盟表示中國行為是剝奪企業自由，加拿大政府表明不應干預企業營運，澳洲外交部也就改名案關切澳航，英國外交部則直言英國「稱台灣為台灣」。

我外交部︰中國無理干預 絕不妥協

外交部昨對此表示，中國持續外交打壓及軍事恫嚇，是我國家安全的最大威脅。外交部批評，中國當局對此次蔡總統過境紐約及美對台軍售所做的無理干預，更凸顯台灣身處中國野心擴張的最前線，必須捍衛得來不易的自由民主制度，不容妥協。外交部強調，政府將持續加強自我防衛，確保有充足能力反制中共霸凌利誘的威脅與挑戰。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法