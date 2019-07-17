焦點評論》國民黨習題

2019-07-17

記者鄒景雯／特稿

國民黨初選已經結束，該黨看不出有舒了一口氣的放下，反而是準備趕緊作答下一題的嚴肅。對於一個早可預期的結果，仍能引發這麼大的調適不易，看來韓國瑜給國民黨帶來的挑戰，超過外界估計。

韓國瑜現象對傳統國民黨的衝擊，一是由韓出征是否有助於取回中央執政權？二是今後的黨權在誰手上？能否維持各方平衡？三是這對國民黨的國會席次增長是利是弊？以上這三道基本問題解決了，才有當選後將來要如何治理國政的煩惱要處理。

初步的跡象顯示，韓國瑜深知腹背受敵不是正辦，他必須集結盟友，因此不打算、也沒能力採取「一人通吃」的作為，第一個具體案例就是他不反對修改黨章，讓總統得不兼黨主席，此一發展讓韓與吳敦義建立了合作基礎；而國會主導權以及行政建議權，是吳敦義的必然抉擇，若雙方也進一步成交，可以穩定一定比例本土藍的板塊，甚至由其扮演起「桶箍」的角色。

然從選後的氣氛可知，這次國民黨初選過程，反韓勢力主要群聚於郭台銘麾下，郭董的動向，正是國民黨分合的指標，其他人顯屬枝節。擺在眼前的幾個疑問包括：首先，郭董如果不脫黨參選，十一月廿二日中選會登記截止前，是否仍會營造並等待「換柱」重演的機會？畢竟郭曾經有過「備選機制」的倡議。其次，在什麼條件下，郭才願意進入體制內與韓國瑜攜手？或者雄霸一方的他，從未有這個習慣？最後，也是很快就會面臨的，國民黨的黨產被凍結後，這位國民黨的大金主此後還有沒有意願要繼續豢養國民黨？

前述二者，事實上有著連動關係。由於每個人可能有各自的算盤，這又會衍生出好幾種劇本。值得注意的是，突然崛起的韓國瑜雖然被視為「草包」，但是國民黨長期居於廟堂，並不乏能擺朝儀的人，而這正是韓未來在展開整合時的「務實」基礎；從副總統、行政院長、國會龍頭，乃至監察院長，已經有各種排列組合，開始從國民黨內傳出。如果說，除了總統自己當之外，其他全部都可以談，會是一個不離譜的形容。因此，國民黨看似階級對立、嚴重分裂，初選互砍見骨，但是接續幾個月，韓若真能組建出一個權力架構，讓眾山頭各安其位，並訴諸先推翻民進黨再說，國民黨並非絕無「團結」的可能。

相對的，執政的民進黨，儘管擁有現任資源，以及國際大環境的優勢，然最忌耽於菁英的傲慢以及權力的麻痺。別忘了另一個「草包」，早年不良紀錄一堆、多番被嘲笑智商的小布希，也當選過總統；何況最近幾年民粹式投票在全球傳染，跌破古典眼鏡的事例不少，如果「謙卑、謙卑、再謙卑」的承諾，這麼快就拋諸九霄雲外，不復記憶，那就成了在協助國民黨解題。

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