幕僚：郭脫黨參選是假議題

2019-07-17

〔記者陳柔蓁、黃明堂／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘在國民黨總統初選一役落敗，未能如願披上藍袍參選總統。郭台銘競選辦公室主要幕僚、永齡教育慈善基金會執行長劉宥彤昨接受廣播訪問時強調，「郭脫黨參選是假議題，是初選民調前有人刻意操弄的，郭從未考慮。」她說郭認為自己還是國民黨的一份子，他的想法是把年輕人找回黨、把對黨的認同找回來。

吳敦義再喊團結

國民黨主席吳敦義昨天前往台東弔唁前台東縣長吳俊立父喪。面對媒體詢問郭台銘動向，吳敦義強調，分裂就不容易光復政權，希望所有參與初選的人，大家都要團結再團結。

劉宥彤昨在廣播專訪時表示，郭一直想簽公約，甚至說可以在反鐵籠公投凱道上簽，但被拒絕；至於郭是否會與韓見面？劉回應，目前郭時間不允許。

至於外傳郭台銘之子郭守正與柯文哲陣營曾接觸；劉強調，「真的沒有這件事」，郭守正與市府的關聯，僅是因為三創有合作過。

談到郭台銘是否願意出面整合國民黨？劉宥彤說，「他認為自己沒扮演這麼重要的角色，朱市長就說自己是最強黏合劑」。劉表示，郭台銘從參選到現在不改初衷，他是中華民國的一份子，為中華民國的幸福昌旺付出；初選結束後，鎂光燈就還給國民黨，他有自己的人生安排。

劉宥彤還說，初選結果公布後，郭台銘沒有半句惡言，而夫人曾馨瑩笑得燦爛，就像朵花；郭台銘在撰寫聲明時，郭辦小編氣得想要偷渡一些情緒用詞，都被曾馨瑩安撫下來。

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