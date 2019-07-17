卓：蔡連任 對台灣最有利

2019-07-17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜勝出，前鴻海董事長郭台銘、台北市長柯文哲是否參選二○二○總統，備受外界矚目。民進黨主席卓榮泰昨受訪談及，蔡總統連任對台灣最有利，任何候選人都不能成為台灣的威脅，柯文哲年輕選票正在流失，民進黨也會提出理性訴求，讓民眾相信韓流神話破滅。

理性訴求 讓民眾相信韓流神話破滅

「明年台灣人民就用投票表達與中國距離的遠近！」卓榮泰指出，美中台關係持續變化，台灣很清楚是選擇站在自由民主陣營這一邊，誰是極權和霸權就反對它，蔡總統連任對台灣最有利。

卓榮泰提及，如果台灣內部有力量在自我削弱，那等於是壯大敵人，像這樣的候選人或潛在候選人，就會威脅到台灣，民進黨必須盡力保護台灣。

對於是否將郭台銘、柯文哲列入重要觀察指標？卓榮泰表示，國民黨初選結果雖告一段落，但還在撲朔迷離未定狀態，第三力量候選人本身也在衡量情況，民進黨會持續觀察。

韓國瑜出線是否對藍營立委選情有幫助？卓榮泰認為，這個熱潮能維持多久？韓流是風化很快的石頭，改變很快，民進黨要讓理性力量抬頭，讓民眾相信神話破滅。

對於政黨民調支持度，卓榮泰指出，現處於麻花狀態，韓國瑜在年輕選票上滿吃虧的；蔡總統的年輕選票有持續成長；柯文哲年輕選票正在流失。

卓榮泰指出，在選舉主軸上，民進黨會將總統、立委政見集合起來與社會對話，政策對話小組八月將開始運作，國家發展、國家主權會放在同等位置去談，不僅是反對「紅色滲透」，也要與台灣社會一起保衛大台灣。

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