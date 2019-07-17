韓：口頭答市政 書面答國政

2019-07-17

〔記者王榮祥、陳鈺馥／綜合報導〕將代表國民黨參選總統的高雄市長韓國瑜昨表示，他身為市長、一心拚市政，所以未來媒體詢問關於國政或選舉等問題，他會用書面答覆；若問他市政議題，則很樂意口頭報告，這樣定位比較清楚、不會雜亂。對此，多位高雄市議員認為，韓對國政問題了解有限，應該是怕「講錯話」。

議員：韓對國政了解有限 應該是怕講錯話

韓國瑜在國民黨總統初選出線後，外界關切話題也從市政擴大到國政，以往韓接受媒體聯訪總是儘量回答，不料他昨天主動設限，指往後回答媒體提問的原則，將分成市政與國政；市政問題可口頭答詢，國政用書面回應，疑是考量後續選情。

媒體再追問副手、國政顧問團等議題，還指傳言與韓國瑜交情深厚的立委許淑華可能跨區接棒參選高雄市長。韓僅表示「許淑華接棒說」是假議題，他根本就沒有在考慮。

對於韓國瑜「市政問題口頭答覆、國政及選舉問題書面答覆」，時代力量高市議員林于凱分析，韓國瑜對國政問題採書面回應，應該是怕「講錯話」，且他在外交、國防等層面了解有限，一定要有幕僚擬稿，否則就像反送中一樣會被大扣分。林于凱覺得以前的韓國瑜很坦白，講的話就是自己想的，但若以書面回答就是經過包裝，不是他的本意。民進黨高市議員簡煥宗認為韓此舉是選舉花招，他可能很擔心高雄市民對於他參選的感受，才刻意這麼說。

民進黨副秘書長郭昆文：像皇帝批奏章

民進黨副秘書長郭昆文批評，韓此舉像是皇帝在批奏章；民進黨主席卓榮泰則表示，有時候寫考卷，也是要經過口試，口試不成功的話，這個人也是不會被錄取。

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