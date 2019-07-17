新聞幕後》立法院長寶座開搶

2019-07-17

記者邱燕玲／特稿

民進黨、國民黨總統人選相繼底定，原本有志角逐競選大位者可能要另覓他途，立院龍頭正是有實力者可著力之處，各陣營因此對立法院長人選開始有些許思考與規劃。

最近政壇有此一說，稱前總統馬英九向國民黨中央推薦六位不分區立委，並主張由國民黨副主席兼秘書長曾永權角逐立法院長。這個說法是否確實不得而知，但近期的確在國民黨內流傳，部分黨內大老也有耳聞。

原本想等待看看有無機會競逐二○二○總統大位的國民黨主席吳敦義，因為總統之位非操之在己，加上高雄市長韓國瑜「非可換之柱」，因此早另有準備，包括國民黨中常會預計今天通過刪除「總統兼黨魁」的「吳敦義條款」，就是防堵未來若韓國瑜當選總統又兼任黨主席、權力一把抓的機制。

藍營內部也盛傳，吳曾經有意問鼎立院龍頭寶座，若能帶領國民黨贏得國會過半席次，韓國瑜也未當選總統，屆時吳將是黨內最有權力的第一人；但因黨主席與立法院長職務涉及政黨中立等問題，吳將以坐穩黨魁之位為優先考量，對國會龍頭人選也有其佈局對象。

至於參加國民黨總統初選失利的前新北市長朱立倫，也把輔選國民黨立委當作自己下一步的選項之一，有意角逐立法院長意味濃厚，未來國民黨內爭取國會龍頭的精彩程度，應也不輸總統初選。

民進黨方面，參與民進黨總統初選失利的前行政院長賴清德，近期選擇赴日本休息，但民進黨立委李俊俋等就曾建議，若能讓賴列入不分區立委名單，負責立委輔選工作，與蔡英文總統團隊分工合作，將有助於執政團隊的整體選情。

在現任立法院長蘇嘉全宣布不續任不分區立委後，若賴清德願意出任民進黨不分區立委，將是綠營立院龍頭的最佳人選，也有助於帶動民進黨立委選情。

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