朱立倫願輔選立委 黨內研判爭國會龍頭

2019-07-17

親朱人士：可列不分區安全名單邊緣

〔記者林良昇／台北報導〕前新北市長朱立倫在國民黨總統初選落敗，但並無「沉澱期」，據了解，朱已安排「感謝之旅」。對朱個人的未來規劃，親朱人士認為，「韓朱配」或行政院長還不實際，不過，朱對輔選藍營立委並不排斥，只是用什麼身分？或許「列不分區安全名單邊緣」不失為好方式。

初選落敗下一步 感謝之旅將出發

對於朱立倫若被列不分區立委，黨內分析，以朱的高度不可能只當陽春立委，恐怕是爭取立法院長大位，但明年立院龍頭角逐將空前激烈，盛傳前花蓮縣長傅崐萁「挺韓」就是有意爭取國會龍頭，挺吳人士也曾力拱國民黨主席吳敦義列名不分區立委安全名單內，進而當立法院長。

另名立院國民黨團內人士認為，朱立倫有偶像包袱，爭取需要調解朝野的立法院長不太可能，爭取立院龍頭也無好處，因韓國瑜若當選總統，韓背後是由各派系組成，派系力量整合複雜，不論是誰當行政院長、立法院長都危機四伏，朱持盈保泰，暫時休息保持能量，等情勢穩定或許是最好的方式。

國民黨總統初選結果由高雄市長韓國瑜勝出，韓在黨中央開完記者會後隨即拜訪朱立倫，兩人互動看似良好，現在是平民身分的朱立倫未來在大選期間的角色及下一步動向備受矚目。

朱陣營人士指出，朱立倫未來動態還未確定，也從未提過，與韓國瑜前天的會面只是彼此吐吐苦水、聊天，並沒有談到所謂「韓朱配」的問題，朱目前沒有這個想法，但朱近期會持續「保溫」，沒有沉澱期，「感謝之旅」隨即從北部開始。

幫韓輔選藍營立委 力拚國會過半

親朱人士私下表示，如果「韓朱配」變數仍多、行政院長勝選後才要討論，「國會是不是另一個思考的點？」畢竟除了總統大選外，也不要忘了立委選舉。

這名人士說，朱立倫當過黨主席，對輔選有經驗，韓國瑜總會有分身乏術的時候，勢必要有人幫忙輔選立委，朱對於輔選黨內立委並不排斥，如果給朱一個任務，讓朱去帶動拉抬立委選情，立院能過半，總統也好執政。

但朱立倫要用什麼身分輔選？該人士認為，重點不是位置而是任務，如果給朱擔任立委輔選最重要的火車頭，或許「列不分區安全名單邊緣」不失為好方式。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法