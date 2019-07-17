柯文哲批綠「說謊成性」 議員︰是他自己吧

2019-07-17

〔記者沈佩瑤、郭安家、陳鈺馥／台北報導〕太陽花學運領袖林飛帆前天正式接任民進黨副秘書長，由於黨秘書長羅文嘉過去在人事案未定前曾否認此事。對此，台北市長柯文哲昨受訪以「說謊成性」形容，還將此事放大批評指出，「這是一個不把誠信當作重要的國家」。針對柯以「說謊成性」做批評，民進黨主席卓榮泰表示，柯用語言衍生解釋不公平；北市議員更是傻眼表示，「說謊成性四個字是講柯文哲他自己吧！」

卓榮泰︰用語言衍生解釋不公平

卓榮泰表示，在人事規劃過程中，都不會敲鑼打鼓滿街去講，雖與林飛帆接觸有很長一段時間，但沒有到最後敲定，不會對外去講。他指出，這一點檢視所有政治工作人物，包含柯市長在內也應該是如此，用這樣語言去衍生解釋這件事情，「這不公平，不需要這樣去解釋」。

柯︰這是不把誠信當重要的國家

柯文哲前天受訪，先是酸林「畢業了總要找份工作」，昨受訪再談，媒體詢問柯怎麼看民進黨先否認、後證實？柯表示，不只是林飛帆，過去包括賴清德、蘇貞昌要當行政院長，明明人事都確定了，竟然還開記者會否認。柯批評「這是一個不把誠信當作重要的國家」，他就用四個字來形容︰「說謊成性。」他還接著痛批，因為人民對政府說謊也不會很在意，「所以有時候是我們整個國民水準。」

王世堅︰柯做假消息拉抬 是最大政治流寇

對於柯文哲的發言，台北市議員王世堅反批，「說謊成性四個字是講柯文哲他自己吧！」柯上任第一年，就將台北市政府年度例行性還債說成自己的功勞，甚至包括柯去年五月說支持總統蔡英文連任，雙城論壇明明是Ａ、Ｂ講稿，卻扯謊中央「放我一個人打阿共仔」；他直說「柯文哲才是最大政治流寇」，藉由做假消息放煙幕彈，拉抬自己行情。

李建昌︰柯學毛澤東政治手段 外界應看清真面目

市議員李建昌氣結提及，當年傳出陳思宇要接任觀傳局長，外界質疑政二代擔任是否妥當，柯文哲也是模稜兩可閃躲問題；同樣標準，如今就拿民進黨人事新聞做文章，講話非常詭詐，不是政治素人，是學習毛澤東政治手段高段的人，「柯真的很雞歪，希望外界看清楚柯文哲的真面目。」

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