罷韓煎餅接力 第三站人氣持續

2019-07-16

〔記者王榮祥、黃良傑／高雄報導〕罷韓煎餅「廣德家」第三站昨移師民進黨高市議員黃文益服務處，雖然是平常日，但人氣依然不減，老闆張廣德指出，韓粉霸凌沒中斷、且無所不用其極，他跟高雄市長韓國瑜溜之大吉不一樣，他選擇堅強面對。

市議員黃文益出借服務處

支持罷韓連署的廣德家七月六日推出罷韓香蕉煎餅活動，卻發生女韓粉飆罵女學生，也讓他事後遭韓粉慣性滋擾與肉搜，連帶影響生意，被迫轉移他處；但廣德家因禍得福，獲大批市民相挺，先有諾曼底咖啡店出借騎樓，再有時代力量高市議員黃捷出借服務處，昨日輪到民進黨高市議員黃文益出借服務處，儼然形成罷韓煎餅接力活動。

買煎餅兼做公益 多餘銅板捐家扶

黃文益前天深夜才公布廣德家開賣訊息，昨天雖是平常日，仍吸引大批民眾排隊捧場，原定下午三點開賣，第一位顧客上午九點多就來排，後來讓位給第二位老先生，還有不少媽媽帶著孩子到場做機會教育，許多民眾買了煎餅後，都會替老闆喊一聲加油。

市議員黃文益指出，昨天除了力挺罷韓煎餅，同時也邀請鄉親做公益，把身上多餘的銅板捐給家扶中心，讓罷韓煎餅賣得更有意義。

老闆張廣德透露韓粉霸凌更加嚴重

老闆張廣德對於各界聲援再次致謝，並透露韓粉霸凌從未中斷、且更加嚴重，他跟韓國瑜溜之大吉不一樣，選擇勇敢面對霸凌。張廣德也說，網路上流傳一張他先前受傷的照片，其實他現在心裡的傷，早已超越照片上的傷，但他還是會堅持下去。

老闆張廣德並在臉書留言強調自己是無黨無派的人，經歷被霸凌、恐嚇風波後，他只能依賴藥物控制，尋求警察加強巡邏，他也坦言自己還未準備好，就必須勇敢面對各平台抹黑霸凌和電視媒體的採訪詢問，以及生命與生存的極度考驗。

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