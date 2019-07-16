遭中國網民舉報 柯筌耀放棄赴中當交換生 「盼國人知道每次投票代表什麼未來」

2019-07-16

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣師範大學研究生柯筌耀被中國網民舉報為「精日台獨」，要求禁止他到中國武漢大學當交換生，柯生也決定不去武漢大學交換。柯生昨天在臉書PO文表示，不後悔在臉書發表過的言論，希望所有台灣人都知道自己堅持什麼樣的民主自由價值，也知道自己每次投票代表什麼樣的未來。

柯生原本要赴中國武漢大學交換一學期，未料遭中國網民舉報在臉書發表「精日台獨」言論，要求武漢大學禁止他赴中國讀書。柯生昨首度在臉書發文表示，他沒有做錯事也沒有說錯話，這是台灣保障的言論自由。

柯筌耀也貼出放棄去武漢大學交換的聲明書，以問答方式說明自己的想法。他想告訴台灣人，所謂的「網路資訊戰」比想像中的還要嚴重，有人給他的忠告是少講話、少談論、少評論，但這代表已經開始在審查自己的言論。

他也反問，因為害怕和恐懼讓自己失去飛翔的自由，不覺得很可惜、也很可悲嗎？要別人少談政治時，這樣的言論就是「政治」的一種，現在不開始有危機意識，接下來的生活，將處處充滿危機。

柯筌耀表示，希望所有台灣人都知道自己堅持什麼樣的民主自由價值，更知道自己每次的投票都代表著什麼樣的未來，也許國家定位沒辦法馬上改變，但每個人所選擇的目標與價值，會影響當下每一個決定。

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