外媒︰國民黨選了親中民粹候選人

2019-07-16

韓出線恐造成國民黨分裂 難獲黨內菁英支持

〔編譯陳正健、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨在國民黨總統初選勝出後，國際媒體不約而同以「民粹主義者」（populist）、「親中」（China-friendly／pro-China）等字眼加以描述。美歐媒體分析，韓的親中立場將是他的「最大弱點」，其出線恐造成國民黨分裂，難獲黨內菁英支持。日本放送協會（NHK）則指出，香港「反送中」運動強化台灣年輕世代對中國的戒心，對國民黨不利。

美聯社問兩岸政策 韓︰日後再說

美聯社報導，國民黨選擇「親中民粹主義者」韓國瑜為總統候選人，台灣現任總統蔡英文則拒絕在北京提出的「一個中國」條件下談判。美聯社記者在國民黨記者會上，對韓提問有關未來在外交、國防與兩岸的政策，但韓僅稱「日後再向外界報告」。金融時報則指出，韓崛起為政治明星，背後有中國支持的媒體大規模造勢推動，包括中天電視台對他的諂媚報導，該台老闆在中國有大量投資，另有中國網友的社交媒體攻勢相助。韓的出線恐使國民黨陷入分裂，因為初選失利的郭台銘可能獨立參選。

彭博提到，韓、蔡兩人的對決，將是台灣自一九九六年首度民選總統以來的最激烈選戰之一。紐約時報則引述學者分析，指韓國瑜在贏得初選後，仍將面臨國民黨內的挑戰，他將自己塑造成「庶民總統」，承諾讓台灣發大財，卻未提出如何達成，國民黨菁英可能不會公開挺韓。

日經︰「親中」是韓最大弱點

日本媒體昨也速報國民黨初選結果，但主要是將焦點放在郭台銘落敗，並關注他是否退黨參選。產經新聞和共同社提到郭台銘並未簽署不退黨切結書，傳聞指他可能退黨參選到底。共同社還報導，台北市長柯文哲可能在八月表態是否參選。日經新聞則報導，韓的親中經濟政策助他出線，但親中立場也是他的最大弱點。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法