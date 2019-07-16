帶職參選 韓：會全力衝市政

2019-07-16

〔記者涂鉅旻、王榮祥、黃良傑／綜合報導〕高雄市長韓國瑜確定將代表國民黨角逐明年總統大位，對於是否會「帶職參選」？韓國瑜強調，他是高雄市長，執行市長的責任不會懈怠，還是會全力「衝」市政，會爭取帶職參選，永遠與高雄市民在一起。

永遠與高雄市民在一起 副手人選還在思考

韓國瑜昨天在民調公布後，赴國民黨中央發表談話，對支持者、黨中央、四位參與初選者、給予建設性建議者及高雄市民表達「五個感謝」。他強調，感謝高雄市民朋友給他機會，他執行高雄市長的責任不會懈怠，「我還是市長，會全力衝市政」，他會全力以赴，並感謝各界對他的關愛。

媒體詢問他是否會「帶職參選」？韓重申，他是高雄市長，對於自身責任不敢忘懷，一定全力以赴，也謝謝市民朋友，盼各界放心。

韓國瑜晚間在高雄參加電視談話性節目錄影時也指出，會尊重國民黨團意見、爭取帶職參選，永遠與高雄市民在一起。韓說，他星期一到星期五是高雄市長，還是繼續拚市政，假日再去外面拚選舉，全心全意為高雄市民打拚。

韓國瑜在黨中央發表感言時，也重砲抨擊蔡英文政府。他說，這三年來，他很想讚美中華民國總統，但看了真的說不出口，各行各業都憂心忡忡，因為「能力實在太差」。

批蔡政府吃相難看

韓國瑜批說，蔡政府任用一堆「虎豹獅象」在不同職務不停掠奪，吃相極其難看，盼長期支持綠軍的朋友張大眼睛看看，這段時間，民進黨政府帶來何等施政品質？給人民什麼希望？惡劣、吃香喝辣、鬼扯蛋的人，一定要下台。

不過，外媒詢問韓在外交、兩岸政策方向時，韓未正面回應，僅稱日後「再向外界報告」。

對於搭檔副手人選，韓國瑜也說，團隊還在思考中，將尋覓最適當的負責人選，選拔出來後再向各界報告。

至於黨代表推動修正黨章，刪除現行黨籍總統當然兼任黨主席的規定，韓國瑜則表示，他完全尊重中常會和黨代表的決定。

國民黨將在七月二十八日召開全代會，正式提名韓國瑜參選總統，韓的維安強度也將逐步升級。韓國瑜的維安工作目前由高市警局負責，二十八日後由警政署保六總隊接手規劃，等到韓正式登記為總統候選人後，再由國安局接手。

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