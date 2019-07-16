藍營縣市長看初選結果 張麗善籲同志「願賭服輸」

2019-07-16

〔記者詹士弘、陳鳳麗、歐素美、張菁雅、賴筱桐、劉曉欣／綜合報導〕國民黨總統初選民調結果由高雄市長韓國瑜勝出，將代表國民黨參選下屆總統。力挺韓的國民黨籍雲林縣長張麗善表示，她非常開心，雲林女婿終於有機會帶領全台灣，也呼籲參與初選的同志要「願賭服輸」，要有運動家的精神，團結一致，共同贏回二○二○年總統大選。

國民黨支持者擔心總統初選後恐有分裂或菁英出走危機，張麗善呼籲黨內同志，希望大家摒除己見，團結才能贏得勝選；她同時也希望韓國瑜要慎選副手，評估絕佳的副總統候選人，才能在台灣國內、外贏得民心，贏得國際地位。

林明溱︰惋惜郭落敗 盼他別脫黨

曾公開力挺南投女婿郭台銘的南投縣長林明溱則對前鴻海董事長郭台銘無法出線表示惋惜，也建議韓國瑜採納郭好的政見。但林強調，韓既然是國民黨提名人選，就一定全力支持，若郭要脫黨參選則勸他三思，畢竟過去很少有脫黨參選能成功的。

盧秀燕︰依台中模式 團結爭勝選

台中市長盧秀燕及立委江啟臣也以兩人初選競選、選後合作的「台中模式」為例，呼籲國民黨選後一定要團結，才能贏得二○二○。盧秀燕說，雖然總統初選過程競爭激烈，但大家可以看看台中模式，選後一定要團結，才能爭取勝選。江啟臣則表示，希望競爭過程為未來的國民黨初選樹立一個典範，所有支持者團結一致，支持黨提名的候選人，為明年總統與立委選舉共同努力。

至於向來與前立法院長王金平交好的彰化縣長王惠美，則對民調結果簡短表示，尊重初選結果，配合黨中央輔選。

侯友宜︰對韓祝福 為朱加油打氣

正在北歐考察的新北市長侯友宜則發布新聞稿，對韓國瑜表達祝福，期盼為台灣更好的未來，一起加油努力。侯也為落敗的前新北市長朱立倫加油打氣，推崇朱立倫是難得的卓越領導人才，未來還可以為台灣貢獻一己之力、為台灣做很多事。

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