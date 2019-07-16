訪朱拜會連戰 韓展開整合工作

2019-07-16

〔記者施曉光、涂鉅旻、張勳騰、王榮祥／綜合報導〕國民黨二○二○總統人選確定由高雄市長韓國瑜出線，黨中央高層昨天在民調公布記者會前的短暫時間，與韓國瑜約定再找時間商討未來六個月的選舉策略。黨內人士認為，未來韓可以自己打空戰，黨中央就全力協助組織工作，輔選模式就是總統、立委聯合競選，黨中央會設立韓國瑜與立委參選人的各縣市聯合競選總部，齊一整體選戰步調。

韓國瑜確定初選勝出，也立刻展開黨內整合工作。他在記者會結束後，拜訪初選競爭對手朱立倫與前主席連戰等黨內大老尋求支持。連戰見過韓國瑜後特別發布新聞稿，指二○二○年總統選舉攸關人民福祉及中華民國的存續，「讓我們大家一起全力支持韓國瑜總統候選人。」

韓國瑜昨下午也在苗栗縣長徐耀昌安排下，到前苗栗縣長傅學鵬家中，向過世的傅學鵬母親拈香致祭。傅則對韓表達感謝。

據了解，國民黨高層上週開始正視郭台銘脫黨參選傳聞，因此由當初牽線勸進郭台銘參選的郝龍斌負責邀郭參加昨日的初選民調發布記者會，但顯然郝未能達成使命。

黨內高層不排除找馬幫忙勸郭

黨內人士說，高層會繼續與郭台銘聯繫，希望郭不會走上脫黨參選一途，也不排除拜託與郭台銘友好的前總統馬英九介入幫忙。

韓國瑜昨晚參加電視節目錄影時，也對如何整合國民黨指出，人心是肉做的，大家都是情感產物，會用真誠的誠意、真誠的拜訪，誠懇拜託所有參賽者團結起來，為了子孫、為了台灣未來一起努力。

此外，對於韓國瑜曾說競選總部會設在高雄市，黨中央輔選人士認為「無妨」，總部設在哪裡，影響不大，只要分工明確即可；未來如果要開會，黨中央人員南下也不成問題，至於總部地點應該就在高雄市黨部。

黨內人士表示，現在已是網路時代，不必像以前傳統選舉方式，每個鄉鎮都要跑遍，韓國瑜應該繼續維持週一到週五白天市政工作為主的模式，利用下班時間到外縣市幫忙輔選立委即可，待登記為總統候選人後再請假參選，批評者的著力點也就不大，而且選舉不必太早加溫，這樣對韓國瑜比較安全。

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