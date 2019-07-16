朱︰願做藍軍最強黏著劑

2019-07-16

坦然接受初選結果 呼籲團結才會贏

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨總統初選民調由高雄市長韓國瑜勝出。初選參選人、前新北市長朱立倫昨表示「坦然接受初選的結果」，並強調團結，他願做藍軍「最強的黏著劑」。韓國瑜昨立即拜會朱立倫，兩人會晤近半小時後一同露面；韓表示會謹記朱的建議，「國民黨當前務必團結再團結」。

建議韓趕快去拜會郭董

朱立倫除呼籲國民黨要團結，也當面向韓強調，「我們全黨都希望支持韓市長，一起克服所有困難」，同時建議韓「趕快去拜會郭台銘董事長」。媒體詢問韓國瑜，聯繫郭董是否遇到困難？韓國瑜說，「只要確定時間，立刻登門拜訪」。

國民黨昨上午公布總統初選民調結果，韓國瑜大勝，朱立倫召開記者會，祝賀韓國瑜代表國民黨征戰二○二○總統大選。朱坦言失落，但仍強調「莫忘初衷」，將繼續為台灣的未來努力。

朱立倫提醒，「國民黨還沒有贏，台灣也還沒有贏」，國民黨要更團結、更努力，好好思考能給下一代什麼，也重申「穩定、中道、理性、務實」是國民黨和台灣要贏的唯一路線。

朱立倫並提到自己的藍軍大智庫概念，表示願做藍軍「最強的黏著劑」，新北、桃園的經驗都可以成為台灣經驗，感性道「成功不必在我，但成功一定有我」。

朱立倫稍晚出席作家張大春的《活葉集》鉛字活版印刷書展開幕茶會，張大春在朱立倫致詞時給予鼓勵，朱立倫也幽默回應說，「這是韓流當中的溫暖」。

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